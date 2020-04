Sant Cugat cancel·la la Festa Major 2020

Publicitat

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha anunciat la decisió de cancel·lar la Festa Major 2020, que s’havia de celebrar del 26 al 29 de juny. També suspèn la resta de festes majors de barris d’aquest estiu (la Floresta, Mira-sol, Mas Gener, Can Barata i Sol i Aire) a causa de la pandèmia del coronavirus.

“El consistori lamenta haver de prendre aquesta decisió excepcional, però per davant de tot prioritza la salut i el benestar dels santcugatencs i santcugatenques”, assenyalen en un comunicat. De fet, encara no es té la certesa absoluta de quan s’aixecarà el confinament de la població ni tampoc a partir de quan es podrà tornar a realitzar actes multitudinaris, com és el cas de la Festa Major de Sant Cugat.

Malgrat tot, l’àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament han començat a treballar en l’organització d’una gran festa per a tota la ciutat a la tardor (amb data encara per tancar). Aquesta festa serviria per compensar el buit que deixarà la cancel·lació de la Festa Major 2020 i per celebrar el retrobament de la ciutadania així com reactivar la cultura i la vida de la ciutat.

