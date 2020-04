Les acadèmies d’extraescolars de Sabadell es reinventen per fer front a la crisi del coronavirus

Publicitat

Les acadèmies d’activitats extraescolars de Sabadell han hagut de reiventar-se per fer front a la crisi del coronavirus. Molts centres d’anglès, música o repàs han optat per seguir oferint les classes online i han ajustat les quotes per adaptar-se a la situació. Tot i això, algunes famílies amb dificultats econòmiques s’han donat de baixa.

Tot plegat les ha obligat a fer reajustos de plantilla, renegociar el lloguer i tirar d’estalvis. “Esperem poder tornar a obrir en breu i fer el casal d’estiu, sinó serà molt complicat arribar al setembre”, indica Mar Vinuesa, directora de l’escola d’anglès Hiberno. Els centres exigeixen més suport per part de les institucions i recorden que només són autònoms i petits empresaris “intentant sobreviure”.

Des de que va començar el confinament, la comunicació a través d’internet s’ha disparat.

Moltes empreses i centres educatius han començat a utilitzar aplicacions per fer videoconferències com Zoom o Skype per mantenir reunions o fer classe, i han creat plataformes digitals per intercanviar continguts. Aquesta nova forma de relacionar-se també s’ha estès a les acadèmies que ofereixen extraescolars.

Aquest és el cas de l’escola d’anglès Hiberno de Sabadell. “Fa deu anys que funcionem i tenim molta experiència”, comenta Mar Vinuesa, directora del centre, que assegura que el primer que van pensar va ser en trobar una solució perquè els seus alumnes no perdessin les classes que ja havien pagat. “Estàvem a mitjans de març i sabíem que moltes famílies ens preguntarien, així que ràpidament vam començar a buscar programes per fer videoconferències”, indica.

Vinuesa afirma que la resposta dels alumnes ha estat “molt bona” perquè han vist que poden seguir treballant a distància. “Tot i que el nostre mètode és molt dinàmic i inclou molts exercicis cara a cara, manualitats i moviment, hem intentat adaptar-nos i ser creatius”, explica la responsable del centre, que detalla que els professors poden compartir la seva pantalla amb els estudiants i enviar-los els llibres en format PDF, entre d’altres opcions. Assenyala que la resposta ha estat tan positiva que han decidit incorporar l’ensenyament online de cara el curs vinent.

Anna Batchelli, directora de l’Escola de Música Praeludium de la capital vallesana, comenta que van començar a fer classes d’instrument per Skype des del primer moment. A més, gràcies a un docent de l’acadèmia, van posar en marxa una plataforma d’ensenyament Moodle perquè els professors poguessin seguir impartint les sessions de llenguatge musical a distància. Batchelli destaca “l’esforç” que tot l’equip docent ha dut a terme, elaborant els seus propis materials i adaptant les seves classes. “S’han hagut de formar, per exemple, per fer anar programes d’edició de partitures”, relata.

Reconeix que per a les famílies l’adaptació no ha estat senzilla perquè és un nou format i perquè hi ha pares que estan fent teletreball i necessiten l’ordinador per desenvolupar la seva activitat professional. Amb tot, assegura que poc a poc tant els docents com els alumnes han vist que amb el nou sistema també es poden seguir “avançant continguts”.

Apunta que han creat una forma de treball diferent per a cada franja d’edat i assegura que el nivell d’instrument “ha pujat” perquè els estudiants “tenen més temps lliure per practicar”.

Per la seva banda, Sonia Sánchez, directora del centre d’ensenyament Kumon de Sabadell, assenyala que en el seu cas l’adaptació està sent més senzilla. “Tenim centres a tot el món i vam poder preveure què passaria”, indica. Explica que en el seu cas el treball diari a casa forma part de la seva metodologia i remarca que “les famílies ja tenen interioritzat”. Sánchez detalla que durant el curs els alumnes només fan classes presencials dos dies a la setmana. Indica que fins hi tot hi ha estudiants que no disposen de cap centre a la vora de casa i que envien els exercicis per correspondència. “Els nostres alumnes estan acostumats a treballar de forma autònoma, per exemple a l’estiu ja s’emporten els quadernets i els fan des del lloc on estiguin passant les vacances”, indica.

Per aquesta acadèmia la principal prioritat va ser fer arribar a tots els estudiants el material perquè “poguessin seguir avançant”. Sánchez explica que un cop van complir aquest objectiu van començar a impartir les seves sessions a través de vídeotrucades. “No hem reduït personal, les set professores del centre s’han repartit els alumnes i van supervisant el seu aprenentatge”, comenta. Afirma que les observacions de les docents l’ajuden a saber com evolucionen els infants: “Em diuen si s’han concentrat, com porten la lectura o si han millorat amb el seu accent d’anglès”, comenta. Sánchez assegura que el sistema els permet seguir preparant els continguts com sempre, adaptant-los al ritme d’aprenentatge de cada alumne.

Futur incert

Malgrat els esforços, les acadèmies admeten que el futur és “molt incert”. La directora d’Hiberno explica que tota l’activitat que fan als centres educatius s’ha suspès i reconeix que algunes famílies s’han donat de baixa. Tot i que no s’ha acomiadat a cap dels vuit professors del centre, afirma que els han hagut de reduir les hores de classe. També explica que han renegociat el lloguer del local.

Aquest mes d’abril el centre ha aplicat un descompte del 10% de la quota als alumnes que han accedit a seguir amb la formació online i del 50% als que han preferit esperar que finalitzi el període de confinament.

“El futur el veiem complicat perquè el Govern i les institucions no ajuden als autònoms, que hem de seguir pagant la quota i els impostos”, lamenta Vinuesa, que remarca que hauran de fer servir els estalvis per poder sobreviure. Confia en poder reobrir en els propers mesos i organitzar el casal d’estiu: “Si no podem fer-lo i això s’allarga molt sí que serà molt difícil arribar al setembre”, apunta.

La responsable de Praeludium prefereix no obsessionar-se amb el futur i treballar dia a dia. “Hem aplicat una rebaixa substancial de les quotes -del 35%- però no hem reduït ni les hores ni el sou dels 25 mestres perquè estan treballant el triple”, considera Batchelli. Reconeix que el que passi dependrà de com evolucioni l’economia en general. “Si entrem en una crisi i les famílies han de retallar d’algun lloc serà del que considerin que no és tan necessari”, adverteix.

Amb tot, intenta ser optimista i espera que els anys d’experiència, la fidelització de les famílies i la bona relació que hi ha amb els pares els ajudaran a mantenir l’activitat. “Hem rebut correus electrònics molt tristos”, lamenta la responsable de Praeludium, que indica que abans del confinament l’acadèmia tenia 350 alumnes.

Kumon segueix creixent

Sonia Sánchez, directora de Kumon, assegura que no pateixen per la continuïtat del centre, ja que disposen d’una estructura sòlida que els recolza. Detalla que han mantingut les tarifes perquè els alumnes “estan rebent el 90% del servei habitual” i perquè l’escola ha assumit “el cost de fer arribar per missatger el material d’estudi als 400 estudiants del centre”.

Amb tot, és conscient que en els propers mesos hi haurà famílies que no podran continuar perquè no podran fer front a la mensualitat. “Hi ha qui ens ha pagat abril i ens ha demanat tornar a parlar al maig i anar veient poc a poc com ho fem”, comenta.

Tot i això indica que en les darreres setmanes han tingut noves matriculacions, sobretot de germans d’alumnes que encara no estudiaven al centre. “Les famílies aprecien la constància que ofereix el nostre mètode i la possibilitat de disposar del seguiment que fan les mestres”, considera Sánchez. A més, reconeix que la incertesa sobre la represa del curs escolar ha generat neguit entre els pares.

