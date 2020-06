El Grup Paz Torras llança PT Care, la primera solució per higienitzar la roba

Sense fer malbé el teixit i sense olors que perjudiquen les persones. El Grup Paz Torras ha llançat PT Care, la primera solució hidroalcohòlica per higienitzar roba. Amb el know-how adquirit en més de cinc dècades de treballar amb tota mena de teixits i l’aposta per la innovació, el grup sabadellenc va decidir al març impulsar aquesta nova línia de negoci healthcare.

A causa de la pandèmia del coronavirus i la declaració de l’estat d’alarma, la producció tèxtil del grup es va aturar i les botigues es van tancar. Durant el confinament, però, els directius del Grup Paz Torras van preveure la necessitat que hi hauria després de la Covid-19 d’un producte que ajudés els comerços del tèxtil i la moda i els ciutadans en general a poder higienitzar les seves peces de roba. Després de fer un estudi de mercat, van adonar-se que no hi havia cap producte destinat específicament al tèxtil. Els que hi havia mullaven molt el teixit i emetien una olor que marejava les persones. “Han sortit diferents solucions, que a banda de ser cares i incòmodes no eren pràctiques”, explica Juan Manuel Cascant, directiu del Grup Paz Torras, que afegeix: “La solució ha de ser fàcil”.

Per això, van decidir desenvolupar un producte original amb el suport del departament d’I+D de Korott Laboratorios SL, soci industrial del Grup Paz Torras. Un cop ja el van tenir enllestit, van certificar la seva eficàcia amb l’Institut Tecnològic del Tèxtil, Aitex. Segons un estudi que ha elaborat aquest centre, PT Care no degrada els teixits, el seu grau de mullabilitat és molt baix i la seva olor no és perjudicial per al seu ús continuat.

1.000 litres

El nou producte creat per la companyia sabadellenca s’ofereix en forma de polvoritzador perquè es pugui aplicar de manera directa i efectiva a totes les peces. Si més no, està dissenyat per a la higienització sense necessitat d’aigua i sabó. “És molt més ràpid, més segur i dona confiança al client final”, assenyala Cascant.

El Grup Paz Torras ja ha iniciat la comercialització del producte, que està enfocat principalment a botigues i grans cadenes de moda, llar i decoració, però també s’ofereix al client final. Se n’han produït inicialment 1.000 litres. PT Care es pot adquirir a través de la botiga en línia.

