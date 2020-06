Els treballadors del CAP Gràcia denuncien les condicions amb què l'ICS vol reobrir l'equipament

L'equip de professionals dels CAPs de Gràcia i els Merinals -ara unificats per la pandèmia- denuncien les condicions amb què l'Institut Català de la Salut (ICS) vol reobrir el primer equipament dimecres, 1 de juliol, en horari de 8 a 15 h. Aquest dilluns a la tarda han enviat una carta a la Direcció d'Atenció Primària en què asseguren que amb dues infermeres, un metge i un personal administratiu no podran atendre correctament la població.

Amb el coronavirus els centres d'atenció primària s'han reordenat per poder garantir dos circuits, un per a sospites i casos de la Covid-19 i l'altre per aquells usuaris que no tenen símptomes de la malaltia. Però els treballadors del CAP Gràcia avisen que això no es podrà dur a la pràctica en aquest centre. "Evidentment amb un sol professional no es pot garantir el doble circuit de pacients (respiratori versus no respiratori)", apunten a la carta. També afegeixen que estaran sols i no podran resoldre les seves tasques amb la mateixa efectivitat. Els treballadors creuen que la reobertura possiblement ha estat condicionada "per la pressió veïnal i d’alguns partits polítics", com les protestes de la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS).

Fonts de l'equipament asseguren que "els recursos que havien de venir no hi són" i remarquen que "un professional de medicina no pot cobrir sis metges de família". I menys anar passant d'atendre pacients amb coronavirus o sospita de tenir la malaltia als que no la tenen. "No ens neguem a la reobertura del CAP de Gràcia, ens neguem a treballar en unes condicions que posen en risc tant a la població com als professionals", insisteixen els professionals a la missiva.

Tres demandes

Davant la situació prevista, els treballadors fan tres demandes a l'ICS. Demanen que es contracti el personal necessari per cobrir adequadament les necessitats actuals; que el CAP Merinals només obri en horari de matí (de 8 a 15 h), com s’ha proposat al CAP de Gràcia, o bé, que l’obertura del CAP Gràcia s'ajorni fins després de l’estiu.

