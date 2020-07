Les parades ambulants del centre tornen al Mercat Central

El mercat ambulant de dilluns ha tornat a instal·lar-se a l'entorn del Mercat Central després de mig mes ubicat al pàrquing de Vapor Turull. Així ho van sol·licitar els mateixos paradistes a l'Ajuntament de Sabadell, que asseguren que la ubicació provisional els havia deixat apartats del batec comercial. Ara, estan recuperant les vendes: "Hem notat el contrast entre aquest dilluns i l'anterior", explica José Miguel García, un paradista que ha recuperat lleument les vendes. "És un pas més i ho celebrem", afegeix un altre comerciant, Laureano Amador.

Per tal que totes les parades hagin pogut retornar a la seva ubicació tradicional, els marxants han retallat l'espai de cada parada. És el cas de la Mairena Gallego, que tenia vuit metres de parada i ara s'ha quedat amb set. Però "no ens importa, ho vam proposar nosaltres mateixos", assegura Gallego. Per poder garantir les mesures de seguretat, a banda de les mesures higièniques estipulades, alguns marxants han instal·lat lones de plàstic entre parada i parada.

Segons la presidenta de l'associació de Marxants de Sabadell, Núria Castillo, la satisfacció és generalitzada, "hem tingut bona rebuda", diu. "No només s'ha impulsat les vendes del comerç ambulant, també bars i altres establiments de l'entorn han notat la nostra arribada", apunta la portaveu dels marxants. I, per descomptat, fa més fàcil aparcar al Centre. "Havíem rebut queixes de negocis de la zona, teníen molts problemes per aparcar cada dilluns", apunta Castillo. "Tots sortim guanyant", afegeix Gallego.

Canvis al mercat ambulant dels Merinals

El mercat ambulant de dissabte també es presenta amb canvis: les parades tornaran al carrer de la Palma, al voltant del Mercat dels Merinals, amb petits canvis d'ubicació als carrers propers. Així, els paradistes no tornaran al carrer Quebec. En aquest cas, la previsió no és tan bona. Si més no, és incerta. "No sabem com anirà, el mercat dels dissabtes normalment és fluix" avança la portaveu dels marxants.

El comerç ambulant tornava a muntar les seves parades dimarts 9 de juny, després de nombroses reivindicacions i acords amb l'Ajuntament. Es reinaugurava, però, amb canvis d'ubicació importants per respectar els límits d'aforament: s'habilitaven nous espais i s'eliminava la doble filera. El mercat de dilluns, però, no reobria fins el 15 de juny perquè no s'havia consensuat la ubicació. Ara, ha estat el primer en recuperar la ubicació tradicional.

