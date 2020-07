La preinscripció escolar a Sabadell genera sospites de casos de frau

El grup local d'Esquerra Republicana ha preguntat formalment a l'Ajuntament sobre el nombre de casos de falsedat de padró que s'han produït a les preinscripcions escolars del curs vinent a Sabadell. Concretament, demanen saber la xifra de sospites de frau que s'han generat i, d'aquestes, quantes se n'han acabat confirmant finalment. Algunes famílies de diferents barris han traslladat el seu malestar sobre les possibles pràctiques que desequilibrarien l'assignació de places als centres educatius.

Amb el frau, a més, es perjudicaria alumnes que s'haurien quedat sense poder anar a una escola de proximitat. Un problema que, tal com va detallar el D.S., aquest any s'ha donat sobretot als barris de la Creu Alta i de Can Llong, on ha faltat plaça per una cinquantena de nens de P3.

La pregunta que els republicans han registrat també reclama saber si la comissió mixta formada per l'Ajuntament i els Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental ja s'ha reunit per analitzar els possibles casos de falsedat de padró. Ressalten que és important detectar les places que han estat assignades amb el falsejament de padró abans que comenci el curs, perquè aquells alumnes la família dels quals ha comès frau comencin el curs al centre que els pertoca i no l'any següent.

