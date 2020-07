Les distribuïdores no estrenen ‘blockbusters’ i ho supleixen amb reposicions dels anys 80

El segon handicap que s’han trobat tots els cinemes és la manca d’estrenes potents amb les que atraure el gran públic. Des del propi sector reconeixen que l’actual cartellera no és atractiva. I que les pel·lícules que oferten tenen poques cares conegudes, tant d’actors i actrius com de direcció. Des del sector ho justifiquen en el fet que les grans distribuidores no han volgut arriscar-se a estrenar ara els blockbusters que ja tenen al calaix, a l’espera de moments aparentment més propicis. Les majors nord-americanes suposen entre el 70% i el 80% de la quota de films que s’exhibeixen als cinemes de l’Estat espanyol.

De fet, els cines Imperial i Eix Macià, amb 11 i 9 sales respectivament, tant sols rebran de les distribuidores 12 estrenes durant el mes de juliol. Per dir-ho senzillament: si no introduïssin alternatives, haurien d’estar quatre setmanes seguides amb –pràcticament– la mateixa cartellera.

Estrenes: Cristopher Nolan

Malgrat tot, està previst que la segona meitat de l’agost millori l’impacte mediàtic de la cartellera. El 21 d’agost arriben, per exemple, dos títols cridats a fer efecte d’arrossegament de públic: la versió amb personatges de carn i ossos de Mulan (la història de dibuixos animats de Disney), així com Tenet, darrer film del molt taquiller director Christopher Nolan (autor d’altres obres com Memento, Interstellar i El caballero oscuro, entre d’altres).

I mentrestant, la reposició de clàssics d’altres dècades ha estat una sortida per suplir la manca d’estrenes. A Sabadell van arrencar amb Cinema Paradiso, no només una proposta retro (data de 1988), sinó una picada d’ull a l’amor pel setè art. Aquesta setmana es pot veure Els Goonies. cèlebre pel·lícula infantil estrenada l’any 1985 (i que els millenials desconeixen). També fan passis d’El laberinto del fauno (2006), una preciosa fàbula gòtica ambientada en l’espanya de posguerra, de la mà del director mexicà Guillermo del Toro.

El divendres 31 de juliol arriba la reposició d’Origen (2010), del ja esmentat Cristopher Nolan, que precisament celebra el 10è aniversari de la seva estrena. També podran exhibir la 2a part de Padre no hay más que uno, de Santiago Segura.

Publicitat

Crispetes, sempre

Per una altra banda, un dels dubtes de la tornada era: Serviran crispetes? Sí, ho fan, i no representa un problema sanitari (com tampoc ho és a qualsevol establiment d’alimentació). A més, les crispetes són un dels complements econòmics que fan viables els cinemes avui en dia (que no podrien viure exclusivament de la recaptació de la guixeta).

Onada de tancaments a Barcelona

Trista setmana pels cinèfils a Barcelona: els cinemes Méliès han anunciat que no tornaran a obrir, després de fer fallida econòmica. Igualment, els cines Palau Balañá van tancar definitivament a finals de febrer d’enguany. A la comarca del Vallès, el cinema El Punt –a Cerdanyola– va abaixar la persiana precipitadament a l’abril. A Terrassa, el Cinema Catalunya encara trigarà a reobrir a causa de la Covid-19, tot i que és públic i no s’espera que tanqui.

Netflix guanya terreny durant el confinament

El futur del model d’exhibició de cinema a les ciutats està en qüestionament. El confinament ha fet incrementar un 166% els benefici de Netflix, el principal competidor dels cinemes físics. “Hem de tornar a acostumar la gent a anar al cinema”, explica Gratacós. “Perquè el cinema segueix sent la millor forma de veure un film”. I com van dir els grecs, la millor forma de rebre sentiments en comú.

La patronal: “L’esforç no està compensat”

La Junta de Govern de la patronal del sector es va reunir el 2 de juliol, tot fent una encesa crida a que les distribuïdores obrin el flux de blockbusters. També feien una “valoració negativa” de la reobertura: “L’esforç d’obrir a pèrdues no es veu compensat”. A més, els membres de la junta reconeixien que no hi ha pressa a pressionar l’administració en aixecar el límit d’aforament, ja que s’hi està molt lluny d’arribar al màxim del 50% permès.

Nova crisi a Barcelona

Els cinemes ubicats a Barcelona i la 1a corona de municipis hauran de tancar durant 2 setmanes, dins les mesures dictades ahir per la Generalitat per evitar rebrots

Publicitat