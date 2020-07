No podem tornar enrere

Quan estàvem entrant a una ‘nova normalitat’, quan els comerços i restaurants torna- ven a estar plens, quan les empreses tornaven al seu ritme de producció, quan al Taulí ja no quedaven restes del virus, en definitiva, quan estàvem a punt de passar pàgina, apareixen els rebrots de la Covid-19. Els experts havien alertat que això passaria, però cap a la tardor. Ara, a causa dels contagis comunitaris i dels malalts més joves, es comencen a omplir els CAPs.

Els primers avisos van ser a Lleida i a l’Hospitalet de Llobregat. Ahir, el govern de la Generalitat va recomanar no sortir de casa a Barcelona i 17 municipis de l’àrea metropolitana. A més, es va demanar que no es facin despla- çaments ni es vagi a segones residències. De moment, Sabadell no es va incloure dins d’aquestes mesures restrictives. De fet, les fonts sanitàries havien apuntat dies abans que la situació de la ciutat no era tan greu. Però una seixantena de nous positius en només una setmana ha posat la ciutat en alerta. La Festa Major s’ha suspès, el Taulí ha presentat un pla de contingència i l’Ajuntament ha ofert rastrejadors a Salut. Evitar tornar enrere ha de ser una prioritat per a tots des del punt de vista sanitari i econòmic.