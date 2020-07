"Ens ho deixarem tot al camp per arribar a la final"

El Sabadell ja només pensa en la semifinal de dijous (22 hores, Ciudad de Màlaga) davant la Cultural Leonesa. L’eufòria de diumenge passat després de l’agònica classificació a la tanda de penals davant el filial matalasser s’ha anat convertint, amb el pas dels dies, en una tornada a la realitat a la concentració arlequinada a Estepona. La manera d’aconseguir el passaport va generar aquest esclat d’alegria puntual, però el cos tècnic i jugadors són conscients que només va ser un pas més, imprescindible, en el camí cap al somni de l’ascens.

Refer-se físicament i mantenir la màxima tensió de competició ha estat l’objectiu en aquesta prèvia especial de 4 dies d’una semifinal que condueix directament a la finalísima de diumenge per aspirar a la Segona Divisió A. Vuit equips per a dues places. Aquest atípic play-off exprés s’ha convertit en una espècie de Mundial amb eliminatòries a cara o creu. No val a badar, qualsevol errada es pot pagar molt car. Es requereix una màxima concentració i en això ha insistit el tècnic Antonio Hidalgo en una roda de premsa amb els dos únics mitjans locals desplaçats a Estepona, el Diari de Sabadell i Ràdio Sabadell.

Donar valor

El partit de dijous (22 hores) es disputarà a l’estadi Ciudad de Màlaga -res a veure amb La Rosaleda- i com a anècdota, gairebé des del camp es pot veure el pis que encara té de propietat Antonio Hidalgo, de quan ell va jugar al Màlaga, un dels clubs que millor record guarda de la seva etapa professional. “Serà com jugar molt a prop de la meva segona casa”, ha explicat amb un somriure el tècnic de Canovelles.

Si davant l’At. Madrid B van tenir un grapat de setmanes per estudiar el rival, ara només han tingut quatre dies reals, encara que la direcció tècnica havia fet una feina prèvia amb tots els equips participants en el play-off. La Cultural Leonesa encaixava dins del grup dels ossos i candidats clars a l’ascens. “Sabem del seu potencial i el que té al darrere i jo espero sempre la millor versió del rival. Es tracta d’un equip fort, amb jugadors escollits de la Segona B i fins i tot de categoria superior que són desequilibrants. Però nosaltres tenim també una idea molt clara i sobre el camp hi haurà dos equips que volen el mateix i serà un partit molt igualat. En 90 minuts, o 120, tot pot passar i ja s’ha comprovat en algunes eliminatòries. El marge d’error és mínim”, subratlla.

Sensacions i il·lusió

El tècnic arlequinat és conscient que l’afició i la ciutat de Sabadell, a més de mil quilòmetres de distància, estan vivint molt intensament aquest play-off. Ho agraeix i promet que “els jugadors es deixaran tot el que tenen al camp fins a l’últim minut per aconseguir un objectiu molt important. El sacrifici i també la il·lusió de tots és enorme. Hem de donar-li molt valor a què estem fent i a tot el que significa el Centre d’Esports”.

El desgast físic de diumenge passat podria provocar algunes rotacions a l'onze, però Hidalgo s'ha mostrat hermètic i vol esperar a l'últim moment per decidir. El Sabadell, per cert, jugarà amb l’equipació arlequinada verda i groga i pantaló negre, la mateixa amb la qual va guanyar, per exemple, al camp del Castelló aquesta temporada amb el gol d’Aleix Coch.

Cultural recupera efectius

El conjunt de Lleó arriba reforçat anímicament pel 4-1 al Yeclano en la primera eliminatòria i la recuperació de tres peces absents per sanció. Es tracta de l’argentí Gabriel Gudiño, el central Héctor Rodas i el belga d’origen congolès, Andy Kawaya. A destacar també el seu màxim golejador, el malagueny Dioni, amb 11 dianes. L'àrbitre del partit serà el manxec Rubén Ruipérez Marín, de 29 anys. El seu únic antecedent és un Vila-real B-Sabadell (0-0) de la temporada 17/18.

