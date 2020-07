Més preparades per al setembre

La possibilitat d’un segon confinament no enganxarà per sorpresa les escoles ni els instituts. O, com a mínim, aquesta és la intenció del Departament d’Educació per al curs vinent. En principi, les classes es reprendran presencialment el setembre, però la Generalitat ultima un pla perquè, en cas que un rebrot obligués a tancar centres, no aflorin algunes de les dificultats que els darrers mesos han entorpit el seguiment digital del tercer trimestre.

La intenció és posar la bena abans que es torni a fer evident una de les ferides del sistema educatiu: la bretxa digital. Els aproximadament 2.200 docents de centres públics de Sabadell rebran un dispositiu per, si els calgués tornar a recórrer a l’educació digital, no haver d’usar recursos personals. “Han estat els únics servidors públics que han hagut de fer teletreball amb mitjans propis.

És una situació que hem de corregir”, va reconèixer el conseller d’Educació, Josep Bargalló, en roda de premsa aquest dimarts. A l’inici de curs, a més, es treballarà la competència digital dels docents, també com a preparació preventiva. Paral·lelament, està previst que tots els alumnes de 3r i 4t d’ESO, batxillerat i formació professional a l’inici de curs disposin d’un portàtil que, tot i que serà propietat del centre educatiu, podrien usar en cas d’emergència per fer classe des de casa. Aquests cursos serien els primers a entrar en un model d’educació híbrida.

“Hem recollit a través d’un aplicatiu totes les necessitats que ens han marcat els centres educatius de Sabadell. Prioritzarem que els alumnes de determinats cursos disposin d’aquest equipament a dins del centre. A la resta de cursos, hi arribarem després”, explica Jesús Viñas, director de Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental.

“No serà material per emportar-se a casa. La idea és que sigui part dels estris ordinaris d’aprenentatge. Si, per desgràcia, ens han de confinar, s’ho emportaran a casa”, puntualitza. Per a alumnes vulnerables es distribuiran paquets de connectivitat. Però, mentrestant, hi ha alguns centres de la ciutat que ja s’han anticipat a Educació. “Amb les partides de diners que ens arriben cada any per fer front als costos del centre, ja hem assumit una despesa en material.

Hem doblat, i gairebé triplicat, la inversió en compra d’ordinadors per a alumnes. En el cas dels professors, els ordinadors aniran a demanda”, explica la directora de l’institut Sabadell, Mercè Jover. El retard amb què van arribar els dispositius el curs passat, durant el confinament, ha incentivat la reacció de centres com aquest. Tanmateix, la intenció del departament és que el material arribi als centres públics a l’inici de curs. Viñas assenyala que ja s’està adquirint amb antelació, per tenir-lo el setembre, ja que “hi ha molta demanda” i el “mercat està saturat”.

Pel que fa als centres concertats, Educació hi està negociant per arribar a un acord per finançar part del material que necessitin. Totes aquestes mesures estaven previstes per la Generalitat en el Pla d’Educació Digital de cara al 2025, però el confinament ha obligat a accelerar el procés i a intentar dur-lo a terme en tres anys.

Un repte logístic per als centres

Cada centre educatiu ha hagut d’elaborar aquest mes de juliol un pla d’obertura per al setembre. S’hi especifiquen les entrades i sortides esglaonades, l’ús de mascaretes o el rentat de mans. “D’aquí al setembre el context pot canviar molt, veurem si s’hi ha de fer alguna modificació”, alerta el director de l’escola Virolet, David Lobo.

L’actual pla del centre, però, permetria mantenir certa estructura educativa, en cas d’haver de reaccionar a un segon confinament. Una de les mesures que ha plantejat més reptes logístics ha estat la creació dels grups estables de convivència. L’escola La Roureda, tal com explica la directora, Teresa Casan, comptarà amb dos mestres més per adaptar-s’hi.

Seran colles d’alumnes que només podran compartir aula entre ells i amb els mateixos professors –un màxim de cinc docents i, a tot estirar, set, segons la situació–. “Hem hagut de desdoblar alguns grups, ja que eren més de 25 alumnes”, assenyala Jover. Per altra banda, l’institut Sabadell també ha hagut de convertir assignatures anuals en quadrimestrals, augmentant-ne les hores setmanals, o dividir alguns espais de les instal·lacions.

Fins i tot, no ha quedat cap més alternativa que eliminar alguna optativa de 4t d’ESO, ja que plantejava problemes a l’hora de complir la ràtio. “La comissió de riscos laborals estem treballant cada dia fins a les dotze o la una de la nit, caps de setmana inclosos. Hi ha tota una infraestructura al voltant del pla”, reconeix la directora

