VÍDEO: Els Versots de la No Festa Major de Sabadell 2020

Aquest cap de setmana s'hauria d'haver celebrat la Festa Major de Sabadell, i tot i que no ha estat possible, les entitats no s'han quedat de braços plegats. Una d'elles, el Ball de Diables, ha enregistrat els tradicionals Versots de Festa Major, que aquest any s'han hagut de fer de manera telemàtica, en lloc del que habitualment es feia a la plaça de Sant Roc, on ho critiquen tot i tothom.

Els podeu veure a continuació.

Versots de Festa Major 2020 _Confinament Edition Els versots que no hem pogut recitar a l'ajuntament amb el poble de Sabadell com cada festa major... s'han fet com sempre! Aquest és el directe🔥🔥🔥 Moltes gràcies a totes les persones que van veure el directe i van estar comentant!!! Esperem que l'any que ve poguem fer-ho com altres anys! Aquest vespre els podreu descarregar en PDF des de la nostra web:

https://www.balldediablesdesabadell.cat #versots #versotsconfinats #tradicionals #ballsdediablestradicionals #nofestamajorsabadell2020 Publicada por Ball de Diables de Sabadell en Diumenge, 6 de setembre de 2020

També podeu recuperar el text dels Versots a través d'aquest enllaç.

