El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha demanat aquest dimarts a les famílies que no portin a l'escola els infants que estiguin pendents del resultat d'una PCR. En declaracions a TV3, Bargalló ha indicat que el cas de Girona, on uns pares van portar el fill tot i que estava esperant el resultat d'una prova "no s'hauria d'haver donat".

Bargalló ha demanat a les famílies que si tenen un infant amb sospita de Covid-19 no el portin a l'escola, si no al CAP.

"Jo entenc tots els comportaments de tothom, però hem de ser molt curosos", ha indicat el conseller, que ha subratllat que ara caldrà aplicar una quarantena en un grup dels Maristes de Girona que s'hagués pogut estalviar.

A Sabadell no hi ha constància a dia d'avui de cap cas en què s'hagi hagut d'aïllar un grup d'una escola, motiu pel qual a dia d'avui l'escola segueix amb el curs que va començar dilluns amb totes les mesures preventives establertes, com ara la presa de la temperatura, l'ús de mascareta i l'aplicació de gel hidroalcohòlic.

