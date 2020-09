Una secció dels jutjats de Sabadell, tancada per un cas de Covid-19

El coronavirus ha paralitzat l'activitat d'una secció dels jutjats de Sabadell. Segons ha pogut saber el D.S. de fonts judicials, el jutjat de primera instància número 7 està tancat des d'ahir dilluns per un positiu de Covid-19. Es tractaria d'una funcionària, que hauria estat en contacte amb la resta de l'equip del jutjat número 7. Una desena de treballadors s'han vist obligats a confinar-se a casa i l'activitat de la secció s'ha hagut de paralitzar.

És el primer positiu de l'edifici de l'Eix Macià. L'activitat judicial es va reprendre amb normalitat a finals de juny després de dos mesos d'aturada per la Covid-19. Durant l'estat d'alarma, es van mantenir uns serveis de mínims. Delictes penals i de violència de gènere, fonamentalment.

El retorn a l'activitat ha anat acompanyat d'un protocol estricte: s'eviten aglomeracions a l'interior dels jutjats –cal fer cua a fora a l'edifici–, s'han de respectar les distàncies mínimes, s'ha recomanat fer els tràmits telemàtics o amb cita prèvia i s'ha reforçat la neteja entre vista i vista. Hi ha, però, una mesura de contenció del virus que no es pot fer als jutjats: ventilar.

L'edifici sabadellenc té un problema endèmic. Pateix una falta de ventilació i d'un bon sistema de climatització –que ja havia donat problemes als estius per les altes temperatures–. "Els metges recomanen que s'ha de ventilar el màxim de temps possible. Aquí no es ventila mai, perquè no es poden obrir les finestres", assenyala un funcionari de l'administració de justícia. "Si no es pot ventilar, ja em diràs de què serveix evitar aglomeracions", explicita una altra treballadora judicial.

