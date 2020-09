El Consell Comarcal vota en contra de l'ingrés a presó de Paco Fernández, investigat pel Cas Mercuri

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, que exerceix d'acusació particular en la peça 25 bis del Cas Mercuri, ha votat a favor d'evitar que entri a la presó Paco Fernández, exgerent del Consorci de Residus, Turisme i Ocupació del Consell. L'organisme comarcal ha votat avui l'acord entre la Fiscalia i les parts per condemnar-lo a tres anys de presó sense que se li suspengui la pena i no hagi d'ingressar a presó.

El PSC –partit al qual havia militat Fernández– i la resta de partits del govern comarcal han votat a favor (socialistes, Comuns i Junts). També Ciutadans i PP s'han pronunciat en la mateixa línia.

ERC, present en la votació, ha estat l'únic grup que s'ha posicionat en contra. Els representants de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV-CUP) no han assistit a la votació per qüestions de conciliació però han expressat la mateixa desaprovació. "Sempre defensarem que les condemnes per corrupció es compleixin íntegrament", han apuntat els republicans. "Òbviament no compartim una reducció de condemna pers uns fets tant greus", afegeixen des de CAM-Amunt.

Per què Fernández està a la banqueta?

Els fets es remunten a entre gener del 2011 i novembre del 2012, quan Paco Fernández era el gerent de tres institucions públiques vallesanes: Consorci per a la Gestió de Residus, Consorci de Turisme i Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica, tots ells vinculats amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Segons Anticorrupció, Fernández va atribuir-se diners públics a través de quatre fórmules, sempre de manera indiciària: cobrant dietes i quilometratges que no s’haurien realitzat (17.141,43 euros), “duplicant o fins i tot triplicant” les compensacions per quilometratge o manteniment del vehicle propi en diversos consorcis (7.177,87 euros), fent ús del Teletac per a altres usos no laborals (174,55 euros), realitzant despeses “particulars o alienes a les seves funcions” amb les targetes de crèdit o en un consorci erroni (1.888,19 euros).

