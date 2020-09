Un jutge investiga si la Guàrdia Civil va impedir l'assistència d'un advocat al sabadellenc Jordi Ros

Un jutge de Sabadell investiga si els agents de la Guàrdia Civil que van detenir el sabadellenc Jordi Ros en el marc de la denominada Operació Judes, acusat de formar part dels CDR, van impedir que el pogués assistir un advocat. Segons avança elDiario.es, el magistrat ha demanat que l'Institut Armat identifqui els agents que el 23 de setemebre de l'any passat van participar en la detenció de Ros al seu domicili de la Creu Alta i que van prendre part en l'escorcoll de l'immoble, una actuació que va durar tot el dia i que es va allargar fins ben entrat el vespre. En una entrevista al Diari de Sabadell, Ros apuntava que havia trigat fins a 20 dies a poder contactar amb un advocat.

La investigació se centra en determinar si la policia va impedir que Ros tingués assistència legal i si van malmetre "innecessàriament" els seus objectes personals.Així, el jutge ha ordenat una bateria de diligències sol·licitades per Ros i limita la investigació, de moment, a dos delictes. El primer castiga el funcionari que durant un registre "cometi qualsevol vexació injusta o dany innecessari" en els béns de l'investigat i el segon sanciona "l'impediment o obstaculització de el dret a l'assistència d'advocat a el detingut" així com l'intent de renúncia d'assistència legal o la no informació dels seus drets com arrestat. Tots dos supòsits estan comporten penes d'inhabilitació i multa, no de presó.

A més, el col·lectiu Alerta Solidària, que representa Ros i a la resta d'investigats per l'Audiència Nacional, ha denunciat que els agents de la Guàrdia Civil coaccionar als detinguts perquè confessessin la seva suposada pertinença a un grup terrorista. D'altra banda, el jutge no investigarà les coaccions que hauria rebut a les casernes de Sant Andreu de la Barca i a Tres Cantos, donat que considera que no és competent i caldria que les investigués un jutge de cada una d'aquestes localitats.

De fet, la defensa denuncia aquests suposats abusos, donat que el mateix Ros assegura que la policia el va coaccionar i agredir. “Em van dir que o col·laborava o li provocarien un brot psicòtic al meu germà”, assegurava en una entrevista al Diari de Sabadell, unes coaccions que també van dirigir a la resta de la família. També recorda que un guàrdia civil el va colpejar a les costelles.

L'actuació policial d'aquell 23 de setembre la va ordenar el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castelló, i van acabar amb la presó de sis dels nou detinguts aquell mateix dia. La Sala Penal de l'Audiència Nacional, però, va atendre en part els recursos de les defenses i va qüestionar que els detinguts formessin part d'una organització terrorista, en contra del que mantingut per l'instructor, i va decretar la llibertat provisional dels investigats.

Ara, el jutge de Sabadell ordena citar com a testimonis Jordi Ros i a tres dels seus familiars que eren al pis durant l'escorcoll. En el cas del germà, a més, es demana que s'aportin informes mèdics pels perjudicis psíquics que va patir. A més, segons el diari, el jutge també requereix al Col·legi d'Advocats de Sabadell que acrediti si el dia de la detenció de Ros l'arrestat "va efectuar designa de lletrat en el seu favor o va ser sol·licitada aquesta designa", per comprovar si es va vulnerar el seu dret a ser assistit per un advocat.

Entre les diligències ordenades pel jutge figuren a més la taxació per part d'un pèrit dels "desperfectes o danys" en l'habitatge denunciats per Ros. També es sol·licita al jutjat de l'Audiència Nacional que li remeti la sol·licitud d'entrades i escorcolls de la Guàrdia Civil al domicili del sabadellenc, i la interlocutòria que les va autoritzar.

