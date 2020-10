La paraxoda 'noir' (quan els delictes són l'esperança)

Do not cross. Les Dames del Crim han forjat un nou escenari delictiu: El seu festival Sabadell Negre. La paradoxa és que, enguany, organitzar aquest festival és llum en la foscor. Esperança davant un panorama sombrívol marcat per la Covid-19. Si l'ecosistema cultural caminava per una obaga, cada vegada són més els imputs que el situen en la remutanada. Exemples? La ciutat acull aquest cap de setmana el festival musical Embassa't. I el que ve, la trobada literària Sabadell Negre.

Les culpables són Rosa M. Arner i Lídia Urrutia, també conegudes com Les dames del Crim. Són elles les que inspiren i impulsen aquest festival, nascut en el club de lectura homònim. Un club que té lloc a La Llar del Llibre, motiu pel qual aquesta llibreria és i serà el cau de la trobada. Ara bé, la nova normalitat també obliga a readaptar-se i evitar al màxim els contagis. Joan Fàbregues, de La Llar del Llibre, explica que el festival s'allarga en el temps per tal de descentralitzar els actes, que tindran lloc entre el 13 i el 17 d'octubre (de dimarts a dissabte de la setmana vinent). A més a més, l'aforament estarà limitat al 70% del possible.

Tot i així, habemus festival. Entre les novetats, que compta amb un cartell propi, guanyador del concurs ex professo enre alumnes del batxillerat artístic de l'Institut Vallès. Pel que fa a la programació, arrenca dimarts 13 amb la taula rodona A d'Assassinat. Dimecres 14 és el torn del còmic, en que dos veïns de Montcada Reixach prenen la paraula per presentar el seu còmic. Dijous 15 tenim doblete: Per una banda una masterclass sobre cinema negre, tot basat en el film Casablanca. I per l'altre, l'espectacle Noir a l'Espai Cultura, en el que Jep Barceló, Jordi Sans Quartet i Carles Prats (sota el guió i direcció de Jordi Fité) interpretaran músiques i històries fosques.

Cap al final, divendres 16 és el torn de l’escriptor Alexis Ravelo, provinent de les Illes Canàries. La seva darrera obra és Un tío con una bolsa en la cabeza (Editorial Siruela). Ravelo compartirà taula juntament amb l’escriptor Andreu Martin, un vell col·laborador del festival i molt relacionat amb Sabadell. Mentre que dissabt 17 hi haurà un contacontes infantil al pati del Museu d'Història (18 h), així com una taula rodona final a la Llar del Llibre (19 h).

Exposició de Pedrolo

Abans que arrenqui el festival, però, la ciutat ja s’està ambientant. La UES acaba d’inaugurar l'exposició Pedrolo, revelat negre, dels sabadellencs Miquel Traveria i Georgina Gorriz. Consisteix en una reinterpretació visual de dues de les novel·les policíaques més conegudes de Pedrolo, Joc brut i L’inspector fa tard.

Aquesta exposició, de fet, es va crear fa 2 anys ex professo pel festival. I ja s’havia exposat a la ciutat. I ara, la secció de foto i vídeo de la UES recupera aquesta mostra. Tal com explica Mercè Boladeras, “malgrat totes les dificultats derivades de la Covid, hem volgut mantenir la nostra activitat”. La UES va col·laborar amb la filla del propi Manuel de Pedrolo, en la concepció inicial de la mostra. Ara es pot visitar tots els dies laborables fins a les 19 h (excepte divendres, que tanca a les 15 h).

