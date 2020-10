La consellera Meritxell Budó apadrina la nova associació Junts per Sabadell

L’exili va marcar el primer acte sociocultural amb què es va presentar a la ciutat l’associació Junts per Sabadell, a l’auditori Espai Cultura. Una cita que va girar al voltant de la polifacètica sabadellenca Teresa Rebull, cantautora, pintora i activista política que va exiliar-se el 1939. En el centenari del seu naixement, se la va homenatjar a través de Cançó i Memòria, un espectacle que combina música, paraules extretes de textos que va escriure i imatges inèdites de l’anomenada àvia de la Nova Cançó.

Després que l’associació fos presentada pel seu president, Toni Llorca, a l’acte, hi va intervenir Meritxell Budó, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, qui va denunciar que “l’experiència de l’exili es torna a fer evident aquest 2020” i va donar el seu escalf a Quim Torra per la seva inhabilitació. Sobre Rebull, Budó va celebrar ser present a l’acte “per conèixer millor el seu llegat”, un testimoni que va “persistir tossudament en la defensa del país i de la seva cultura”. D’altra banda, va elogiar la “diversitat cultural” de la ciutat i va desitjar sort a la candidatura per esdevenir Capital de la Cultura Catalana 2024.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, no va poder assistir-hi perquè estava confinada. Sí que va intervenir-hi, connectat en directe des de Brussel·les, l’exconseller Lluís Puig i Gordi, qui lidera el programa Música i exili, que inclou la figura de Rebull. La va descriure com una persona de qui “t’enamores, per la seva energia i la força de la seva visió tan clara de la llibertat”. “Quan ens exiliem, seguim fent cultura, perquè és la nostra ambaixadora principal”, va reclamar.

També va expressar-se el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, qui va felicitar l’associació Junts per Sabadell per “l’audàcia i la valentia” de néixer en aquests moments. Abans de l’espectacle, es va celebrar un col·loqui entorn de la sabadellenca per part del periodista Plàcid Garcia-Planas; el director del BarnaSants, Pere Camps i la documentalista Susanna Barranco.

