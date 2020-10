Apartat un professor de l'Escola Pia per conductes inadequades

L'Escola Pia de Sabadell ha apartat temporalment un professor del centre educatiu per conductes inadequades. La direcció ha aplicat el protocol que suposa obrir una investigació interna per determinar si el docent ha actuat de manera impròpia amb una exalumna.

Segons han confirmat fonts del centre, s'ha optat per activar el protocol establert l'any 2012, tot i que els fets haurien tingut lloc abans d'aquesta data. Consisteix a obrir una investigació interna per analitzar els fets, parlant amb l'exalumna afectada i també amb el docent en qüestió, que mentre duri el procés ha estat apartat de manera cautelar, amb un permís retribuït.

De la mateixa manera, s'ha traslladat una comunicació tant a les famílies d'alumnes com als treballadors per informar de la situació i recordar que hi ha a disposició de la comunitat educativa una bústia on poden traslladar situacions, siguin vinculades a aquest cas en concret com a d'altres.

El cas surt a la llum després que la setmana passada es va fer pública la denúncia a les xarxes socials de suposades agressions de caràcter sexista per part d'un exdirector de l'Escola Industrial de Sabadell i de l'institut de Castellar.

