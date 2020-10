L'Ajuntament demana a la Generalitat que reobri el consultori de Poblenou

L'Ajuntament de Sabadell demana a la Generalitat que reobri l'atenció al consultori del Poblenou, tancat des de l'inici de la pandèmia. En un missatge difós a les xarxes, la regidora de Salut, Sonia Sada, demana al Govern fer un pas endavant dotant-lo de més infraestructura i més personal sanitari per oferir una millor resposta a la ciutadania.

"Recentment, en una reunió amb l'Institut Català de la Salut, l'Associació de Veïns de Poble Nou i jo, ens van dir que no es reprendria l'activitat mentre la situació sanitària es mantingui com ara", assenyala la regidora. És per aquest motiu que reclama la posada en marxa tan aviat com sigui possible.

"Demanem als proveïdors el retorn del servei com el coneixíem fins ara", afegeix Sada. "Necessitem inversió en infraestructures i personal sanitari per garantir l'atenció de proximitat i de qualitat", apunta.

L'equipament està tancat des de mitjans de març i, de fet, els professionals d'aquest centre es van formar per treballar a l'hospital de campanya de la Pista Coberta d'Atletisme.

