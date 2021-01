Circular per la vorera, la infracció amb patinet elèctric més sancionada (44%)

La DGT ho deia ben clar: des del 2 de gener, els patinets elèctrics no podien circular per sobre la vorera. La Policia Municipal de Sabadell va començar a sancionar els infractors el passat dijous. En només cinc dies, han estat 18 les denúncies que s'han tramitat. Des d'aleshores, el 44% de les multes (8) a conductors de VMP han estat per conduir sobre la vorera. El 27% (5), han estat per circular dues persones sobre el mateix giny. I la tercera sanció més repetida, el 16% (3), ha estat per saltar-se el semàfor.

La resta d'infraccions que la policia ha sancionat aquests dies han estat per circular amb auriculars o per zones de vianants. “Es tracta d'adoptar el sentit comú a la conducció", ha assegurat el tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez.

Durant la campanya de sensibilització, el cos local va organitzar onze controls i va informar un centenar de conductors d'VMP. En aquest sentit, el també regidor de Seguretat i Civisme sosté que la campanya informativa ha donat resultats: "La gent comença a ser més conscient". La policia, però, ja multava prèviament a aquesta normativa les conduccions imprudents. Així, a principis de gener, es van tramitar sis denúncies adicionals.

La normativa, al detall

Els VMP no poden circular per voreres, sí per carrils bici i zones de plataforma única, si adapten la circulació a la velocitat dels vianants. Només pot viatjar una persona sobre el patinet i, si és de nit, caldrà conduir amb llums o roba reflectant. L’organisme depenent del ministeri d’Interior també ha establert una limitació de la velocitat d’entre 6 km/h i 25 km/h. "Els patinets amb seient no són considerats VMP, sinó ciclomotor", ha remarcat Rodríguez. Amb el que això comporta: caldria permís de circulació i la documentació pertinent.

L'ús de casc no és, de moment, obligatori, però sí recomanable. L’Ajuntament ja està treballant en modificar l'ordenança de circulació vigent per regular l'edat mínima per conduir aquests ginys i l'obligatorietat del casc.

Les denúncies administratives per incomplir alguna de les noves mesures suposaran entre 100 euros –viatjar més d'una persona sobre el patinet– i 1.000 euros de sanció –conduir sota els efectes de les drogues o alcohol. Circular per la vorera serà sancionable amb 200 euros, així com utilitzar el telèfon mòbil o auriculars.

