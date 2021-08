Óscar Salguero obté la medalla de plata a Tòquio

Aquesta vegada no s’ha pogut tornar a repetir la gran gesta amb l'or, però el sabadellenc Óscar Salguero ha tornat a deixar al món sencer meravellat després d'aconseguir el segon lloc als 100 m pit. Salguero aconsegueix una medalla que enorgulleix a Sabadell i a tot el país. Lo ha fet amb un temps de 1.09.91 obtenint per primera vegada aquesta medalla a uns Jocs Paralímpics. Al principi de la carrera s'ha vist superat per altres nedadors, però finalment s'ha aconseguit imposar i ha pogut assegurar-se la medalla de plata, acabant per darrere únicament de Andrei Kalina, que ha obtingut un temps de 1.07.24. El català torna a demostrar que es un atleta de molta competitivitat, que no deixa de superar-se i sorprendre a tots.

Publicitat