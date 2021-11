La guia d'educació sexual 'Diversex': de Campoamor als instituts catalans

L'entitat Actuavallès i l’Institut Ribot i Serra de Sabadell col·laboren en la publicació de Diversex: Guia d’Educació Sexual per a professionals de l'àmbit socioeducatiu, adreçada a nois i nois de 7 a 17 anys. La presentació del llibre serà aquest dijous, 18 de novembre, al Casal Cívic Rogelio Soto de Campoamor (19.30 h). I esdevé un referent català, doncs la guia es distribuirà ara des del Departament d’Educació als centres d’educació secundària postobligatòria de Catalunya.

La taula rodona comptarà amb la participació d'estudiants i professors de l’Institut Ribot i Serra de Sabadell, així com de la pròpia Actuavallès. De fet, els dos autors principals de la guia són Ferran Giménez Azagra (qui l'any pasat exercia com a professor al Ribot i Serra i qui és doctor en sociologia per la Universitat del País Basc) i Júlia Collignon Simó (tècnica d'Actuavallès i sociòloga especialitzada en gènere per la UAB).

Diversex està publicada per la flamant Bellaterra Edicions. Presenta apartats teòrics vinculats a la diversitat de gènere, el desenvolupament sexual, els plaers, les formes d'estimar-se, les violències masclistes i la promoció de la salut sexual. Aquests van acompanyats de propostes metodològiques i recursos per poder treballar els continguts amb joves i adolescents especialment, encara que també resulten adients per a públic adult.

S’estructura en cinc blocs temàtics, seguint una lògica de continguts que va des de l’individu cap a la relació amb els altres i la societat en general, tot qüestionant els models relacionals hegemònics: "qui soc" (estereotips de gènere, noves masculinitats i interseccionalitat); "com soc" (cossos, cicle menstrual i reproducció); "els meus plaers" (desig, porno i models de bellesa); "amors afectes i estima" (alternatives a l’amor romàntic); "prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual i autocura" (què són i quines són, reducció de riscos i salut reproductiva).

El llibre és el fruit de la col·laboració entre l’associació Actuavallès i l’Institut Ribot i Serra de Sabadell. Cristal·litza així un treball après i construït col·lectivament, aportant la mirada d’una entitat comunitària com Actuavallés amb la d’un institut públic d’alta complexitat.

