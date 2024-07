Gonpi, nou reforç per a l’atac del Centre d’Esports

El Centre d’Esports continua perfilant el seu equip per a la temporada d’estrena a Segunda Federación. La novena incorporació de la temporada és l’extrem Alex González, més conegut com a Gonpi, que arriba procedent de la UE Cornellà després de disputar 31 partits i anotar quatre gols a Primera Federación.

L’atacant barceloní de 24 anys es va formar al futbol base de l’Espanyol i la Uni. Bellvitge, abans de finalitzar la seva etapa de formació al Cornellà. El salt a sènior el va fer amb Vilassar de Mar a Tercera Divisió i, posteriorment, va jugar a Mataró i al filial del Girona. Fins i tot va debutar amb el primer equip a Copa del Rei davant la Ginmástica Segoviana.

Aleshores li va arribar l’oportunitat amb el Cornellà a Primera Federació la temporada 21-22. El seu partit a la Nova Creu Alta va crear una relació tensa amb l’afició arlequinada després de dedicar alguns gestos a la grada al ser substituït. Aquell enfrontament se’l va endur l’equip entrenat aquell moment per Pedro Munitis per 2 a 1. Després d’un bon primer any d’estrena al bronze nacional (29 partits i 4 gols), Gonpi va haver de fer una aturada després de patir una lesió de llarga durada a la pretemporada que el va tenir un any sencer lluny dels terrenys de joc.

Aquest any va recuperar sensacions i protagonisme amb més d’una trentena de partits. Ara, fa una passa enrere per ajudar el Sabadell en el seu retorn a Primera Federació. Amb Ton Ripoll i Peque Polo, Gonpi es converteix en la tercera incorporació a l’atac arlequinat.