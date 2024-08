L’Astralpool buscarà revalidar el títol de supercampiones d’Europa a Can Llong

La LEN ha anunciat les seus i les dates de les dues Supercopes d’Europa. La femenina, amb l‘Astralpool com a vigent campió de la Champions, es disputarà el 18 d’octubre a la Finetwork Aquàtics de Can Llong. El Club Natació és l’últim guanyador de la competició. El 2023, a Budapest, les de David Palma no van donar opcions a l’UVSE (14-11) per reconquerir un títol que no guanyaven des del 2016.

Amb el trofeu de l’any passat, a més, les sabadellenques van superar l’Olimpyakos per convertir-se en el club més llorejat a la història de la competició femenina, que es disputa des del 2006, amb quatre títols (2013, 2014, 2016 i 2023). Enguany, la final la disputaran davant el Plebiscito Padova, que va guanyar l’Eurocup davant el Trieste el passat mes d’abril.

Ara, l’Astralpool buscarà engrandir una mica més les seves vitrines en una Supercopa on tornaran a ser les grans candidates. A més, tindran l’opció de refer-se de la final del 2019, l’única celebrada fins a la data a Can Llong, i que va acabar amb triomf d’un altre equip italià, l’Orizzonte Catania (13-11).

A la Supercopa masculina, que es disputarà el 5 d’octubre a Budapest, el sabadellenc Sergi Cabanas buscarà amb el JUG Dubrovnik un nou títol continental davant el totpoderós Ferencvaros. Els hongaresos són els grans favorits al títol com a actuals campions de la Champions. El JUG ha aconseguit el trofeu en dues ocasions (2006 i 2016).