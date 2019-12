CDR Sabadell celebra la llibertat de Xavi Duch: “Passarà el Nadal amb la família”

Xavi Duch, empresonat el passat 26 de setembre, ha arribat a casa aquesta matinada, després de ser posat en llibertat sota fiança i amb càrrecs. Unes hores més tard, desenes de persones del grup Detingudes 23S i del CDR Sabadell s’han reunit a la plaça de la Creu Alta. La convocatòria, que s’havia programat abans que transcendís la decisió de l’Audiència Nacional, ha servit per celebrar la notícia.

Avui us esperem al vermut solidari per les #Detingudes23S! 🕰️ d'11 a 14h

📍 Plaça de la Creu Alta

🚞 FGC <La Creu Alta>

🚝 RENFE <Sabadell Nord> L'hem de fer grossa! Que sàpiguen que seguim allà felices pels companys alliberats i disposats a lluitar fins l'absolució de totes! pic.twitter.com/49vvCghZei — Detingudes23S (@Detingudes23S) December 21, 2019

“És molt gratificant que hagin deixat anar tres detingudes, és una gran notícia. El Xavi, que estava en règim d’aïllament, ha estat posat en llibertat i podrà passar el Nadal amb la seva família, amb els seus”, expressava Santi Querol, en nom del grup Detingudes 23S i de CDR Sabadell. Tanmateix, l’alegria era, en part, continguda: “Malauradament, les detingudes encara estan pendents de judici”.

Durant l’acte, s’han recaptat fons per als detinguts independentistes de setembre a través de loteria i d’un vermut solidari. També hi ha cantat la coral la Corral, s’ha fet un taller de dibuixos i s’hi han escrit cartes per enviar als CDR empresonats.