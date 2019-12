VÍDEOS Xavi Duch: “Serem lliures el dia que Catalunya sigui lliure”

La plaça de Sant Roc s’ha omplert aquest diumenge al migdia per rebre amb els braços oberts Xavi Duch, empresonat el passat 26 de setembre. El sabadellenc acusat de terrorisme va arribar a casa seva la matinada de dissabte, després de ser posat en llibertat sota fiança i amb càrrecs. Ahir, després que desenes de persones del grup Detingudes 23S i del CDR Sabadell s’apleguessin a la plaça de la Creu Alta per celebrar-ho, es va convocar un acte de rebuda per aquest mateix diumenge davant de l’Ajuntament.

Encara que inicialment no estava previst que parlés, Duch ha acabat agafant el micròfon per adreçar-se a la plaça de Sant Roc: “Ens han dit que som herois, però els que sou els herois sou els que sou aquí fora, nosaltres només som una eina més”, ha expressat, tot advertint que en qualsevol moment poden tornar a presó.

“Ho tenim clar, no som lliures, ho serem el dia que Catalunya sigui lliure”, ha conclòs. Prèviament, en un petit parlament el col·lectiu de suport als detinguts ha assegurat estar satisfet per la seva llibertat, tot recordant que encara hi ha altres persones a la presó i que els que n’han sortit encara estan encausats.

Entre els presents hi havia l’exalcalde Maties Serracant. Després d’abraçar-s’hi, Duch ha preguntat, assenyalant la façana de l’Ajuntament, per la pancarta en suport als presos.

Aquest gest ha donat pas al crit de la plaça adreçat a l’alcaldessa, Marta Farrés: “Marta, posa la pancarta”