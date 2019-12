Sabadell demana a la Generalitat que replantegi la connexió en tren amb l’Aeroport d’El Prat

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, demana a la Generalitat que replantegi la connexió ferroviària amb l’Aeroport d’El Prat. La petició arriba després que aquest dilluns el govern ha aprovat declarar d’interès públic la línia que Adif està construint entre el centre de Barcelona i l’Aeroport i encarregar a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que exploti aquest nou servei, que està previst que entre en funcionament a partir del 2022.

Concretament, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va destacar que no es tractarà d’un tren llançadora cap a l’aeroport sinó d’una nova línia de Rodalies que creuarà tota la ciutat i s’aturarà als municipis de camí a l’aeroport amb l’objectiu de donar “vertebració territorial”. De fet, l’estació de Sants només serà una de les estacions on s’aturi, i continuarà el seu trajecte cap a Sant Andreu Comtal o l’aeroport.

Des de Sabadell, però, no es comparteix aquesta visió, que comportarà construir una nova infarestructura, donat que es pot aprofitar el traçat de la R4 amb trens semidirectes, que en un punt entre Sant Estació i L’Hospitalet de Llobregat es bifurcaria cap a un nou ramal fins arribar a l’aeroport. “Aquesta nova connexió és més senzilla amb l’R4, amb el traçat actual, proposem aprofitar el que ja tenim vigent, és més fàcil, més econòmic, i donaria sortida a dos milions de persones”, ha expressat Farrés en roda de premsa.

És per això que ha anunciat que lideraran des de Sabadell una ronda de contactes amb els diferents alcaldes de comarca, entre ells el de Terrassa, Jordi Ballart, per tractar de fer un front comú per posar aquesta opció sobre la taula. Així, amb trens semidirectes que no s’aturarien a totes les estacions, permetria connectar les dues capitals vallesanes amb l’aeroport sense baixar del tren, i facilitaria que els passatgers de trens procedents del Vallès Oriental o Osona poguessin fer transbord a Montcada i Reixac, entre altres.

Pel que fa a la Generalitat, Farrés no ha pogut parlar encara amb el conseller Calvet, i assegura que es van assabentar de la iniciativa a través de les xarxes socials.

Aquesta no és, però, una petició nova. Ja al 2018, el Govern va demanar a la Generalitat que plantegés la connexió entre la ciutat i l’aeroport aprofitant el traçat de l’R4, per donar sortida als milers de passatgers procedents de l’àrea vallesana. Ara, però, l’urgència despunta davant l’anunci de la Generalitat.