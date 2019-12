Justícia anuncia l’ampliació dels jutjats de Sabadell

El Departament de Justícia ha anunciat el lloguer d’una planta de l’edifici dels jutjats de Sabadell per als pròxims 20 anys. Amb una inversió de 6,5 milions d’euros, acolliran els jutjats de primera instància 9 i 10, que entraran en funcionament el proper 2 de gener.

Per posar-los en marxa, el departament ha hagut de llogar la planta número 16 de l’edifici judicial per als pròxims 20 anys. El cost total del lloguer per a les dues dècades i les obres d’adequació pugen a 3,2 MEUR.

El jutjat de primera instància número 9 estarà especialitzat en l’àmbit de la família i, per tant, tractarà casos relacionats amb els matrimonis, les separacions, els divorcis, les filiacions i les adopcions. Decidirà també sobre les tuteles, els internaments i les incapacitacions de persones. Serà el segon jutjat de família de Sabadell.

El jutjat de primera instància número 10 no tindrà una especialització concreta i s’ocuparà de casos de la jurisdicció civil que, per tant, no comporten penes de presó. És a dir, conflictes entre particulars o entitats, reclamacions econòmiques, desnonaments, contractes de compravenda o d’arrendament.

Els dos nous òrgans suposaran la incorporació de 16 professionals, 8 per a cada jutjat. En total, són 8 tramitadors, 6 gestors judicials i 2 auxilis judicials. A més, cada jutjat comptarà amb un magistrat i un lletrat, que dependran del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Ministeri de Justícia, respectivament. En total, la plantilla dels jutjats de Sabadell serà de 267 treballadors, entre magistrats, lletrats, funcionaris i forenses.

Els altres 3,3 MEUR aniran destinats a les obres de substitució i millora del sistema de climatització de l’edifici. Les obres començaran l’estiu del 2020 i es preveu que finalitzin durant la primavera del 2022.