Redbar obre a Sabadell un local de 24 hores, amb què vol facturar 5 milions d’euros

La cadena de restauració Redbar estrena avui un local que està obert 24 hores a Can Llong. El restaurant, que compta amb nou àrees de cuina i servei a domicili, té 1.965 metres quadrats dividits en dues plantes. Malgrat que està ubicat al número 503 de la ronda d’Europa, disposa de tres accessos. Es tracta d’un local d’autoservei, que treballa sota demanda. En un mateix local es podrà menjar nou tipus de cuina diferent. “Quan tothom s’especialitza, nosaltres fem el contrari: diversificar l’oferta al màxim”, diu Puig, que afegeix que el tiquet mitjà “és molt baix”.

L’establiment compta amb 115 empleats. La majoria d’ells, en situació d’atur, s’han contractat després de les 300 entrevistes que va organitzar l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell. L’objectiu dels restauradors, però, és arribar a tenir entre 150 i 160 treballadors quan el local estigui a ple rendiment.

De fet, el gran volum d’empleats és un dels trets diferencials de Redbar, que va començar com una prova pilot al Garraf amb dos locals a Vilanova i Sitges. L’experiència ha tingut tant d’èxit, amb un creixement sostingut d’entre un 12% i un 18%, que ara s’ha plantejat la seva expansió a Sabadell. El supervisor d’operacions de Redbar, Juan Carlos Puig, ha explicat que han triat Can Llong perquè “és una zona en plena expansió i amb connexions molt bones”. A més, compten amb una àrea d’influència d’unes 450.000 persones. Per això, preveuen que durant el primer any el restaurant podrà assolir els 5 milions de facturació. La inversió que ha realitzat l’empresa ha estat “molt alta” en les instal·lacions i maquinària innovadora. Per evitar les queixes dels veïns, s’han posat mesures d’aïllament, de seguretat i d’accessos.

Una locomotora

Puig assegura que el concepte de Redbar és tan “poderós” per fer de “locomotora” per a ell mateix per atreure clients. No obstant això, una de les prioritats de la cadena de restauració és introduir-se en el teixit social i esportiu de la ciutat, establint col·laboracions amb entitats com el Club Natació Sabadell.