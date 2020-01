Netflix i Spotify conquereixen la dècada dels anys 10

Tota època és dinàmica i canviant. I els anys 10 no han estat una excepció. De fet, en el futur seran recordats com els anys en els quals la digitalització i la telefonia mòbil va alterar els nostres patrons de consum cultural i d’oci.

Netflix, HBO…

Nascut com a empresa de lloguer de DVD’s, Netflix es va reenfocar a l’streaming abans de l’any 2010. Des de llavors, el seu ascens ha estat meteòric. Cal afegir HBO (especialitzada en sèries), Filmin (cinema independent), Movistar + (producció espanyola) i a partir de març de 2020, Disney + (que es preveu que arrasarà el sector). La seva quota de mercat és tan elevada que es pot afirmar que hi ha hagut un canvi d’hàbits culturals, desplaçant en part la TV i majoritàriament el cinema, fins ara àmpliament instaurats.

A Sabadell, tanmateix, tant el Cinema Imperial com els Cinemes Eix Macià aguanten el pas del temps amb bones xifres d’assistència i la supervivència (per ara) assegurada. En canvi, els videoclubs que encara quedaven a la ciutat han anat tancant, com La Ruina Films. També han desaparegut el VHS, la venda d’aparells electrònics com vídeos… La fotografia digital i els smartphones també han acabat amb les botigues de revelatge en paper, que s’han especialitzat en sessions de foto d’esdeveniments.

Spotify

La dècada recentment acabada ha estat, sense dubte, la de la coronació de nous estils musicals com el reggaeton i el trap. El primer va fer eclosió a principis de dècada, mentre que el segon ha protagonitzat més aviat el final d’aquesta.

Les dades publicades aquest desembre per Spotify no deixen cap dubte: Els artistes masculins més escoltats a l’Estat espanyol al llarg de 2019 han estat músics llatinoamericans com Anuel AA, Ozuna, Bad Bunny, J Balvin i Daddy Yankee. També s’havia evidenciat amb la música que sonava en la nit sabadellenca, des de la zona hermètica fins als -en menor mesura- bars del centre.

De fet, Sabadell ha esdevingut centre neuràlgic del trap, amb la cèlebre Santa Salut i el jove grup 31 FAM al capdavant; així com el rap de Las niñas perdidas.

Twitter, Instagram…

La digitalització i l’smartphone van possibilitar el naixement de les xarxes socials: De l’inicial Facebook, a Twitter, Instagram… Això ha permès que tothom pugui dir la seva, a públics relativament amples i sense necessitar passar pels mitjans de comunicació tradicional. Alguns dels grans tuitaires de Sabadell són el raper Pau Llonch, Santa Salud…

Glovo, Deliveroo…

No ha estat fins al final de la dècada, però es preveu una tendència que s’allargarà durant els anys i que ha suposat un canvi de paradigma en la distribució de menjar a domicili (no sense crítiques per la “precarització” de les condicions laborals). Actualment existeixen Glovo, Deliveroo, Uber Eats, Amazon… A banda, d’aliments, distribueixen qualsevol mena de peticions: Begudes, fàrmacs, regals, productes de neteja…

La start-up catalana fundada per Oscar Pierre va començar a operar a Sabadell el 22 d’octubre de 2018. Glovo consolidava així la seva expansió pel Vallès, que ja havia iniciat a Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Rubí.

Airbnb

Tant aquesta plataforma com altres com Wimdu van estrenar-se a les grans ciutats i posteriorment a municipis més petits, però turístics, tot generant una ampla polèmica. La 3a fase va ser l’expansió a ciutats no turístiques, com ara Sabadell. Actualment, l’Ajuntament té un registre d’Habitatge d’ús turístic en el qual s’hi han inscrit 52 apartaments. A més a més, la ciutat compta amb 10 hotels, els quals ofereixen un conjunt de 1294 places.