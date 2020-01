El 2020 que ens espera: del comiat d’Ovella Xao al nou disc de Rosalia

Tot i que és incert el que ens oferirà l’any 2020, ja tenim unes quantes pistes. I a primera vista, sembla que l’escena cultural sabadellenca no perdrà el ritme.

A mitjans de març, per exemple, arribarà al Teatre Principal la molt aplaudida obra Jerusalem, dirigida per un tòtem del teatre com Julio Manrique i protagonitzada per Pere Arquillué. Sense demèrit d’altres obres, està cridada a ser el plat fort de la temporada teatral.

Així mateix, en el plànol musical, trobem per ara dues cites destacades. Per una banda, el pròxim 18 d’abril diran adéu als escenaris la banda local Ovella Xao, en un concert justament anomenat Xao Ovella. Serà al Teatre Principal (20 h).

Per l’altra, ja a la tardor tindran lloc els dos concerts que Sergio Dalma oferirà a La Faràndula, amb motiu dels 30 anys de la seva carrera musical (3 i 4 d’octubre).

Pel que fa a les arts plàstiques, el hit de 2020 serà el 140è aniversari de l’Acadèmia de Belles Arts. “Entrem en un any diferent. És el nostre, ja que complim 140 anys des de la seva fundació de la mà d’uns artistes entusiastes amb la cultura i la modernitat, persones que van arrelar l’art i la modernitat, sempre des del que ara anomenem sabadellenquisme”, expliquen des de l’entitat.

També asseguren estar preparant-se per un any “ple de sorpreses” amb la intenció d’engrescar al públic a unir-se a la festa i seguir aportant la seva visió i critica al pensament, les arts i les humanitats. I aprofiten per desitjar un bon any, “com fan des del 1880”.

Rosalia i Disney +

A més a més, un altre fenomen global que també afectarà Sabadell és el nou disc de Rosalia, que traurà enguany (s’especula amb que sigui a la primavera), el qual s’hauria anat gravant al llarg dels últims mesos entre Los Angeles i Barcelona. No s’espera cap concert de la cantant a Sabadell, però les seves fans són legió a la ciutat. I sense dubte, el nou disc també serà un terratrèmol al Vallès.

Així mateix al març de 2020 aterra definitivament a l’Estat espanyol Disney+, la nova plataforma de continguts on line que competirà amb Netflix i HBO. I sense dubte, seran centenars o milers els usuaris a Sabadell.