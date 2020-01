El Sabadell posa a prova el seu lideratge a Castalia davant més de 10.000 espectadors

Partidàs entre els dos millors del grup ara mateix. Aquest diumenge (12 hores), el Sabadell posarà a prova el seu lideratge en l’inici de la segona volta al Nuevo Castalia, l’estadi amb més ambient de tota la Segona Divisió B. Es preveu que se superin els 10.000 espectadors -també hi haurà més d’un centenar de seguidors sabadellencs- per aquest duel entre segon i primer. A la mateixa hora, s’enfrontaran al Prada de Moles els altres dos equips en zona de ‘play-off’, Andorra i Espanyol B en una jornada estranya perquè es disputa entre el cap de setmana i el pròxim dimecres pels compromisos de Copa del Rei d’alguns clubs del grup tercer.

El conjunt arlequinat, després de l’última derrota a Vila-real, vol recuperar la seva millor versió fora de cosa, on només ha sumat 2 dels últims 15 punts. No guanya des del 12 d’octubre quan es va imposar a Llagostera per 0-1. El Castelló, per la seva part, encara no coneix la derrota els seus dominis. Això sí, amb un matís important: un 1-2 al terreny de joc contra el Vila-real B es va convertir en un 3-0 a favor als despatxos per l’alineació indeguda del filial groguet, que va acabar amb 8 futbolistes per expulsió i més fitxes de les permeses de l’equip C. Aquest diumenge no podrà comptar amb una peça important com Josep Calavera per sanció.

Antonio Hidalgo reconeix que el Castelló va “ser millor que nosaltres” en el partit que va obrir el campionat en l’única derrota arlequinada a la Creu Alta fins ara. Però ara pot ser diferent. “Ens espera un rival molt fort, amb moltes variants i una gran mobilitat, però hem treballat per trobar els seus punts febles i que ells no trobin els nostres”. Després de signar la millor primera volta de la història amb rècord de puntuació, el repte és mantenir-se a dalt aquesta segona volta. Per al tècnic, “tothom sap de la meva exigència i l’ambició per guanyar sempre, però s’ha de posar tot en una balança i cal analitzar moltes coses. Si seria una decepció no fer el ‘play-off’? No m’agrada utilitzar aquest terme perquè estem fent moltes coses bé”.

David Acedo és baixa definitiva per aquest partit després de concretar-se la seva cessió a l’AE Prat prèvia renovació pel Centre d’Esports per un any més. “És un noi espectacular, molt treballador i amb talent, però ara necessitava tenir minuts i això li anirà bé”, va subratllar Hidalgo. També Alberto Leira pot seguir el camí de sortida i el club treballa per fer alguna incorporació al mercat d’hivern. “Ho estem valorant, però sempre com a complement de la plantilla. Els més importants són els jugadors que ja tenim”. A Castalia tot apunta que no hi haurà canvis notables a l’onze de les últimes jornades, però homes com Xavi Boniquet o Lanzarote podrien tenir opcions d’entrar. El partit serà dirigit pel col·legiat murcià Rafael Sánchez López, de mal record per la seva actuació la temporada 17/18 en l’Hèrcules-Sabadell (2-0). Va expulsar Aleix Coch a la primera part i un penal inexistent va encarrilar el triomf alacantí.

Castalia: una mica més propici

La malastrugança ha acompanyat al Sabadell històricament en les seves visites a Castalia, tant el vell com el nou estadi. El curt balanç a Primera Divisió, amb tres derrotes i un global de 16 gols en contra i cap a favor així va obrir una estadística molt negativa. No va millorar gaire a Segona A, on només va esgarrapar un empat (0-0) entre un total de 8 derrotes. Castalia va caure per fi la temporada 85/86 amb un contundent 0-3, gols de Zunzunegui, Villa i Merayo, l’any de l’últim ascens arlequinat a la màxima categoria. Després es tornaria a la tònica habitual amb 3 derrotes més.

A Segona Divisió s’han enfrontat 12 vegades en terreny albinegre. També amb resultats adversos: un empat i 4 derrotes (alguna dolorosa, com un 6-2) fins que la dinàmica va canviar amb el canvi de segle. La temporada 1999/2000, el Sabadell de Pere Valentí Mora va aconseguir la primera victòria a Segona B amb un 1-2, dos gols de Raúl Ochoa. I repetiria triomf a la següent, en l’inici de la lliga 2000/01 de manera contundent: 1-4 (gols de Vinuesa, Diego Torres, Egoitz i Josep Ma Sala). El llavors capità Genís García explica una anècdota d’aquell partit: “A l’autocar vam parlar de fer un bon partit i no perdre de gaires gols perquè sabíem que el Castelló tenia un gran equip. Quan ens van fer l’1-0 als primers minuts vam témer el pitjor. Però després vam fer una gran remuntada”. El Sabadell signaria una gran campanya i jugaria el ‘play-off’.

Després de tres derrotes, les dues últimes visites al Nuevo Castalia han estat molt positives: el 0-2 de la temporada 2010/11 (gols de Juvenal i Robles) van encarrilar el ‘play-off’ i el títol de lliga per pujar a Segona A i el curs passat, amb el Castelló amb una greu crisi, el Sabadell es va imposar amb un gol d’Adri Cuevas i va fer una gran primera meitat. Arribarà la tercera victòria consecutiva aquest diumenge?