OAR Gràcia i Granollers B igualen després d’un partit trepidant (35-35)

Taules. OAR Gràcia i Granollers B han iniciat l’any oferint una actuació trepidant que s’ha saldat sense vencedor ni vençut. L’empat ha estat un reflex de la igualtat que ambdós conjunts mostren a la classificació tot i que el conjunt granollerí compta amb els dos punts de més que ha pogut mantenir. El Gràcia ha iniciat el festival golejador amb el 3-1 al minut 5, però el Granollers s’hi ha afegit immediatament per participar en la fase d’alternatives que ha situat el 9-8. Quatre errades consecutives dels verd-i-blancs han obligat Gerard Gomis a demanar temps mort perquè el rival no n’ha perdonat ni una (9-12). Fins al descans, nova ració de gols en una porteria i l’altra fins al 18-20 de la mitja part.

També a la segona meitat el Gràcia ha començat més inspirat, de manera que el marcador no ha trigat a mostrar equilibri. Gol va, gol ve, al minut 15 ambdós equips mantenien el torcebraç cap a un final que es preveia, i així ha estat, intens i emocionant, en bona part per l’actuació del porter granollerí Pol Gavañach. Els tres 7 metres que ha aturat en el tram final han impedit que el Gràcia obrís un marge potser definitiu. Amb el 35-35 ja dins el darrer minut, s’ho han jugat a cara o creu. Ambdós han gaudit de possessió per decantar a favor, però l’empat no s’ha mogut. L’OAR acaba la primera volta quart, a només 2 punts del tercer.