Destinen 336.000 euros a fomentar la reinserció laboral

L’Ajuntament de Sabadell posarà en marxa novament durant 2020 el Programa UBICAT del Servei d’Ocupació de Catalunya per millorar l’ocupabilitat de persones en recerca de feina, amb actuacions d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional. La Junta de Govern Local ha acceptat la subvenció de 336.029,25 euros per executar el programa per mitjà de l’empresa municipal Promoció Econòmica de Sabadell, SL.