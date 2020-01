Lucía Alemany, Benito Zambrano i Jon Garaño, convidats destacats del 12è BRAM!

Castellar del Vallès acollirà entre el 6 i el 16 de febrer la 12a Mostra de Cinema BRAM!, un esdeveniment que s’avança un mes respecte les darreres edicions i que comptarà amb l’assistència de fins a sis realitzadors. Entre aquests, destaca la presència de Lucía Alemany, que inaugurarà la mostra el dijous 6 de febrer, a les 20.30 h, amb la seva opera prima La innocència, Benito Zambrano, que presentarà Intemperie, i Jon Garaño, codirector de La trinchera infinita. L’organització va a càrrec, un any més, d’una comissió formada pel Club Cinema Castellar Vallès (CCCV) i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del municipi.

A més de 16 projeccions de pel·lícules de calat social, aquesta edició anirà acompanyada de dues exposicions relacionades amb el setè art. D’una banda, Pessebres de pel·lícula i Viatge a l’interior d’una pel·lícula es podran veure al local del Grup Pessebrista de Castellar, al carrer del Doctor Pujol, 26, que es mantindrà obert al públic per a l’ocasió. I, d’altra banda, Cineclubisme: El públic s’organitza, una exposició que commemora el 40è aniversari de la Federació Catalana de Cineclubs i que posa en relleu la tasca dels cineclubs a l’hora de difondre la cultura cinematogràfica arreu del territori català. Aquesta exposició, comissariada per Juan Manuel Garcia Ferrer, es va inaugurar a la Filmoteca de Catalunya el 24 d’octubre de l’any passat i fa la seva primera parada a Castellar del Vallès. Impulsada per aquests dos ens i amb la col·laboració del Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història, es podrà veure durant les dates del BRAM! a El Mirador.

Com en edicions prèvies, la música també serà un component important en la mostra. Tant Espaiart, col·laborador habitual, com Acció Musical Castellar, que s’estrena al BRAM!, mostraran com n’és d’important la música en el cinema amb dos espectacles: BRAM I POP i BSO Clàssics del cinema.

Tampoc faltarà el BRAM! Escolar. Del 20 de gener al 20 de febrer, hi participaran 3.800 a alumnes de P3 a 2n de Batxillerat i de l’Escola Municipal d’Adults, la xifra més alta en set edicions. L’oferta de cinema per als més menuts es completa amb el BRAM! Infantil, que enguany projectarà el diumenge 9 de febrer, a les 12.00 h, el film d’animació en stop-motion Solan & Eri, missió a la lluna.