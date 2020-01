Com cada 17 de gener, Sabadell ha sortit al carrer per a celebrar la passada de Sant Antoni Abat. Un centenar de cavalls han recorregut la ciutat des de l’Eix Macià fins a la cantonada de la Rambla amb la Gran Via.

/ LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO