Jordi Cuixart torna a entrar a presó després del permís de 48 hores

Després de 48 hores, Jordi Cuixart ha tornat a entrar a la presó de Lledoners, aquest dissabte a dos quarts de vuit del vespre. El president d’Òmnium Cultural va obtenir el permís penitenciari per haver complert una quarta part de la pena de 9 anys imposada pel Suprem. Portava 822 dies empresonat.

Hi ha tornat a entrar de la mateixa manera que en va sortir: amb dos dits de la mà desplegats, fent el símbol de la victòria, i somrient.

El vicepresident de l’entitat cultural, Marcel Mauri, ha piulat a Twitter el missatge amb què Cuixart s’ha acomiadat.

Una abraçada de comiat sempre massa breu després de 48h de permís (no en digueu llibertat). Em recorda q hi ha 3 milions de presos polítics al món. I q som uns afortunats per poder seguir lluitant per la llibertat. L’única lluita q és perd és la q s’abandona. Endavant @jcuixart!

