Una saturació ‘normal’

L’epidèmia de la grip encara no ha arribat a la ciutat. El servei d’Urgències del Taulí, però, ja està al límit. Unes 40 persones diàriament queden pendents d’ingrés a l’hospital de Sabadell. Malgrat que el nombre de vacunacions s’ha incrementat un 10,6%, quan la grip estigui en el seu punt més elevat, aquesta situació previsiblement empitjorarà amb l’arribada del fred hivernal. Certament, la saturació de les urgències als centres hospitalaris catalans és un mal endèmic i la situació d’aquest hivern no és diferent de la d’altres anys. El problema és que ja ens hem acostumat tots a viure així. Els usuaris ja saben que es trobaran uns serveis saturats i els professionals es resignen a treballar amb unes condicions que no són les més adients. En definitiva, veiem amb normalitat els passadissos plens de pacients durant tot l’any. Com a mínim, una part d’aquestes mancances d’espai es podrà solucionar una vegada s’acabin les obres d’ampliació d’Urgències. Però cal que la Generalitat, que continua amb pressupostos prorrogats, posi el focus en la millora de la sanitat perquè la normalitat de la saturació deixi de ser-ho.

