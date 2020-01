El triomf agònic de l’OAR Gràcia a Sant Cugat li val la tercera plaça (27-28)

‘In-extremis’. D’emoció no en va faltar gota al pavelló santcugatenc on el Gràcia sumà els dos punts en l’inici de la segona volta. L’enfrontament, força competit, es podia haver decantat per a qualsevol dels equips, però la cara al final va ser per al Gràcia que, amb la victòria, recupera la tercera plaça tot i que empatat a 23 punts amb el Granollers, que va perdre a Mataró, i l’Esplugues, el seu proper rival.

I això que els verd-i-blancs van marcar territori al començament, impulsats per les aturades d’Enric Gonzàlez, les pilotes recuperades i els contracops que generaven aquestes bones accions defensives (5-10). A partir d’aquí el Gràcia va deixar d’exercir superioritat manifesta. La pressió que rebien les primeres línies li restà fluïdesa i li provocà pèrdues de possessió, el principal aspecte que va incidir en la irregularitat del seu joc i en la davallada anotadora. Tot el que havia guanyat ho acabà perdent amb el parcial 7-2 que establí el 12-12 prop del descans. En inferioritat numèrica i al límit el temps, una acció espectacular de Tonchi Vàzquez tornà l’avantatge al conjunt gracienc (12-13).

El jugador argentí també va tenir un paper destacat al segon temps com a desllorigador davant els problemes que el Sant Cugat continuà plantejant al Gràcia. Les alternatives es van succeir amb l’excepció del parcial 0-3 que trencà la rutina, només uns instants (20-23) perquè el partit aviat es va posar calent (24-25) però encara més amb el 26-26. Una sanció de 7 metres amb exclusió de Pol Navarro afavorí el Gràcia. El llançament no va entrar i en l’acció següent Marc Abali va fer esclatar el públic local (27-26) a menys de dos minuts. Tonchi tornà a ser decisiu (27-27), el porter Enric Gonzàlez aturà la pilota que calia i, quan faltaven 7 segons, Quim Vaillo culminà la jugada d’estratègia preparada en el temps mort previ (27-28).