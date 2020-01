El temporal Glòria es tanca a Sabadell amb 311 avisos

El temporal Glòria s’ha tancat a Sabadell amb un total de 311 avisos als serveis d’emergències procedents de Sabadell. El telèfon 112 ha rebut fins a 1.163 trucades procedents d’arreu del Vallès Occidental. En l’àmbit català, han estat 14.998.

A Sabadell l’afectació principal en les darreres hores s’ha centrat en la forta aigua i el vent. A conseqüència de la pluja s’han registrat despreniments a la carretera de Torre-romeu, amb afectació des del carrer de Santiga fins al camí de Can Quadres. A més, la carretera de Castellar ha patit restriccions també pels efectes de l’aiguat.

També s’ha hagut de tallar la carretera de Sabadell a Badia per acumulació d’aigua, i s’ha registrat la caiguda d’uns 78 arbres. A banda s’ha hagut de treballar per la caiguda d’elements, ha calgut tancar tots els accessos al riu Ripoll i l’enllumenat públic ha patit talls en zones com el carrer Blasco de Garay, el passeig Comerç o el carrer Güell i Ferrer.

A banda, un dels espais més tocats per les ventades, en aquest cas de 2014, va ser el bosc de Can Deu. Aquest cop, el vent també hi ha fet de les seves, i segons confirma la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 han caigut uns cinc arbres.

La part més desenvolupada de la nuvolositat (de color rosa a la imatge satèl·lit) es desplaça cap a les comarques de Girona. Les precipitacions són puntualment intenses però es desplacen ràpidament. A Sant Pau de Segúries han caigut 12 mm en 30 minuts. pic.twitter.com/fuhjOfKEPU — Meteocat (@meteocat) January 23, 2020

A l’àrea de Barcelona hi ha hagut una dotzena de vies tallades, entre elles la B-140 a Santa Perpètua de Mogoda. Amb tot, el govern ha demanat mantenir la tensió en les últimes sis hores de temporal i ha alertat que els rius es poden desbordar encara que deixi de ploure al migdia.

Així, el sistema Sau Susqueda està al màxim i s’esperen cabals de 1.200-1.300 metres cúbics per segon. També es controlen els rius del marge esquerre del Segre, que han crescut molt durant la nit. A més, hi ha fins a tres persones desaparegudes pel temporal.