Ocupen un local al carrer Sol i Padris i els veïns veuen alarmant el nombe d’ocupacions al barri

La propietària d’un local situat al carrer Sol i Padris, cantonada passatge Gaudí, ha interposat una denúncia davant dels Mossos per l’ocupació il·legal del seu local. Aquest fet, ha creat alarma entre els veïns, perquè ja s’han detectat altres casos al mateix barri.

Els fets van ocórrer el passat divendres 17 de gener, quan els veïns van observar moviments estranys en el local de sota els seus habitatges, i forts cops. El local estava tancat des de feia quatre anys. Després d’avisar a la propietària, aquesta va poder constatar que s’hi havien introduït diverses persones d’ètnia gitana amb dos gossos. La filla de la propietària, Eva Fernández, ha explicat que, els ocupes “van intentar que la mare els donés diners a canvi de marxar”. Malgrat haver denunciat els fets, la policia va comunicar-li que ja no es podia fer efectiva l’ordre de desallotjament per haver transcorregut més de 48 hores des del dia de l’entrada al local. Fernández assegura que “ni tan sols feia un dia que s’hi havien col·locat, però és la seva paraula contra la nostra”.

La família denuncia la impotència que sent “davant d’un acte il·legal i injust”. El local el va adquirir la seva mare, a Solvia, ara fa quatre anys, per “ una petita inversió”. Fernández destaca que “no té condicions per ser habitat”. Els veïns insisteixen en què no és tracta d’un fet aïllat i que es tractaria d’una banda que actua al mateix barri ocupant altres habitatges.

L’advocat de la propietària, Xavier Manrique diu que “aquests grups s’aprofiten de la lentitud de la llei per treure un rèdit econòmic”. I també -afegeix- “de la saturació dels jutjats de Sabadell”.

El cas és ara en mans del Jutjat número 2 de Sabadell. El judici s’ha fixat pel pròxim mes d’octubre i segons l’advocat de la víctima “això no és garantia que es resolgui d’immediat el cas”.