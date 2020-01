La lesió d’Aleix Coch no és greu, però pot estar tres setmanes fora

Finalment ha quedat en una lesió menor. L’ensurt d’Aleix Coch a l’Estadi Antonio Puchades de Paterna va encendre totes les alarmes quan en el minut 34 es retirava i era substituït per Óscar Rubio. Es va descartar qualsevol problema amb el seu genoll operat i tot apuntava a un contratemps muscular. Així ha estat. Després de realitzar les pertinents proves, el comunit mèdic del club parla d’una “ruptura dels isquiotibials de la cuixa esquerra de caràcter lleu”.

No s’especifica el temps de baixa, però aquesta mena de lesions acostumen a significar entre dues i tres setmanes, en funció de l’evolució de la recuperació. Això voldria dir que l’Aleix Coch es perdria amb tota seguretat els partits davant l’Hèrcules a la Creu Alta i al camp de La Nucía alacantí. Seria dubte pel següent compromís a casa contra l’Orihuela. Tot i no ser una lesió de llarga durada, significa un contratemps important pel tècnic Antonio Hidalgo davant la manca d’efectius a la línia defensiva. Cal recordar que l’únic central específic, Fernando Pajarero, també es troba en procés de recuperació i li queden unes dues setmanes. L’única opció pel partit de diumenge davant l’Hèrcules serà reubicar Pedro Capó com a central, una posició que ja va defensar amb encert diumenge passat a Paterna. Cal afegir que, a més, Grego i Josu es troben a una targeta de la suspensió. Ho van poder evitar a València.

Aquesta situació, però, accelerarà les gestiones de la direcció esportiva per incorporar un central esquerrà sub-23 en aquest mercat d’hivern. El termini acaba el divendres a les 18 hores a Segona Divisió B. El director esportiu, José Manzanera, està pendent de la sortida d’Alberto Leira. D’altra banda, confirma que no té constància de la possible marxa de Jurgi Oteo. “Ell se sent molt content a Sabadell i encara que voldria jugar més, entén que l’equip està en un gran moment i és difícil entrar”, assenyala Manzanera. Els pròxims dies seran claus per concretar aquests últims moviments del mercat.