La Crida presenta un recurs contra l’acord per renovar les canonades del dipòsit de Can Llong

La Crida per Sabadell ha anunciat que ha presentat un recurs de reposició contra l’acord d’aprovació del conveni amb Aigües Sabadell (CASSA) per tal que la companyia dugui a terme la renovació de la canonada que alimenta el dipòsit de Can Llong. Segons el partit, el conveni “compta amb deficiències” i el cost del projecte no s’ajusta al pressupost del Pla Director Vigent. “La Crida ja va posar de manifest en la seva intervenció al ple [del 20 de desembre] l’existència d’elements irregulars en l’expedient que invalidaven els acords”, assenyala el grup municipal en un comunicat fet públic aquest dijous.

En el text, la Crida assegura que, mentre que el cost previst de les obres era de 759.326,50€, el projecte que consta en l’acord és de 979.418,70€. “Un increment del 29% del pressupost que en cap moment es menciona ni justifica en la Memòria ni en l’expedient portat a aprovació del Ple i que la Crida ha calculat a partir de la consulta de la documentació del mateix Pla Director”, indiquen. El mateix partit explica que “l’increment del cost es deu a un canvi en el diàmetre del tub […] i a un allargament en el traçat”, però que “en l’expedient no consta cap justificació d’aquest canvi de diàmetre i tampoc en la memòria del projecte consta cap referència a la necessitat d’aquest cost afegit”.

El partit opina que l’acord, aprovat per urgència a finals de l’any passat, “no s’ajusta ni en la seva definició, ni en el seu pressupost, ni en el seu plànol respecte a l’actuació definida al Pla Director aprovat”. Per aquesta raó, consideren que no és vàlid i sol·liciten mitjançant un recurs de reposició que “sigui anul·lada l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sabadell i Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (CASSA)”. Asseguren també que les bases d’explotació de CASSA, “fetes amb presses i sense el debat necessari“, atorguen a l’empresa “una adjudicació directa com si fos un ens de la mateixa administració pública i s’eludeix la responsabilitat de l’empresa de dur a terme les inversions necessàries”.

Crítica al govern municipal

La Crida assegura que “el govern PSC – Podem no ha respectat el que hauria de ser el procediment administratiu normal”. “Aquesta falta de rigor tècnic i polític dificulta la confiança en l’actuació i fa aixecar sospites sobre l’interès de l’empresa en augmentar el cost del projecte”, reblen des del grup municipal, “Alertem que aquest no pot ser de nou el modus operandi, ja que la planificació aprovada i vigent s’ha de respectar”. “Els procediments clars, transparents i respectuosos amb la legalitat són la garantia de respecte a l’interès públic i des de la Crida fiscalitzarem tots els acords d’aquest govern per evitar que perjudiquin la ciutat”, conclouen.