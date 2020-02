La ciutat de Sabadell se suma aquest any a la quarta edició de la Mobile Week, que enguany portarà el debat sobre la ciberseguretat, la intel·ligència artificial i la mobilitat a 16 ciutats catalanes entre el 6 de febrer i l’1 de març. La gran majoria d’activitats s’han organitzat a Barcelona on, per primera vegada, se celebraran els tallers sobre les repercussions de la revolució digital en la vida quotidiana als deu districtes de la ciutat.

La setmana de reflexió continua estenent-se per Catalunya després que l’any passat s’arribés per primera vegada a llocs com Girona, Lleida, Reus, Igualada o la Ribera d’Ebre. Aquest any se sumen a la programació Begues, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Vilanova, Olot, Mollerussa i ciutats de l’Alt Pirineu. En total, els organitzadors preveuen que unes 18.000 persones participin de les prop de 300 activitats programades.

Barcelona acollirà per quart any consecutiu una programació amb més de 150 activitats distribuïdes per tots els barris de la ciutat entre el 20 de febrer i l’1 de març. Arreu del territori, la Mobile Week Catalunya comptarà amb activitats i conferències, part de les quals a Sabadell.

Una de les més destacades és el hackathon que s’ha organitzat a Mataró en el qual una seixantena d’estudiants universitaris buscaran solucions tecnològiques i empresarials a un repte relacionat amb l’envelliment saludable. D’altra banda, a Igualada i a Vic es podrà assistir a taules rodones sobre la intel·ligència artificial o les dones TIC, així com conferències sobre l’Internet de les Coses i la seguretat informàtica.

A Girona es podrà veure l’exposició Capacitats i preparats sobre com les noves tecnologies digitals ajuden a la inclusió professional i social de les persones. La seguretat i la privacitat als telèfons intel·ligents centraran les activitats que se celebraran a Olot i Riudellots de la Selva.

Tal com ha explicat el director de Corporate Affairs de la fundació Mobile World Capital, la Mobile Week busca apropar la tecnologia als problemes de la ciutadania i per això, a Reus i a Ribera d’Ebre es tractaran temes com el 5G rural, la innovació social a les escoles o les competències digitals a l’FP.

La setmana de la reflexió també arriba a la demarcació de Lleida amb l’exposició sobre Vestits de Paper i Tecnologia que es farà a Mollerussa, i amb les conferències sobre fibra òptica al Pirineu o activitats de robòtica educativa que es faran a localitats de l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

L’expansió pel territori català, segons ha dit el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, demostra que aquesta setmana de reflexió sobre la revolució digital és “instrument per afavorir una nació digital” i un país de ciutats intel·ligents.