FOTO: La idea d’una lectora per fer pancartes de suport durant el confinament

Gemma Lorente, una lectora del Diari de Sabadell, ens fa arribar la seva proposta per fer una pancarta de suport amb els materials que tinguem a casa. Aquests dies s’ha fet visible en moltes finestres i balcons llençols i altres elements amb missatges positius i arcs de Sant Martí.

Ara bé, no sempre es disposa d’aquests estris a casa. Com a proposta, la Gemma en ensenya la seva obra: ha agafat una bossa de la compra de més d’un ús, l’ha obert per la meitat i ha utilitzat un pintaungles com si es tractés de pintura. Tota una genialitat per unir-se a l’onada de suport.

