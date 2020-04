Una empresa de Santa Perpètua crea un dispositiu de ventilació per abastir tots els hospitals catalans

Publicitat

Tots els hospitals catalans que ho vulguin podran sumar-se a l’estudi clínic amb el dispositiu de ventilació Respira dissenyat per GPAInnova. Ho ha explicat el CEO de la companyia, Pau Sarsanedas, que ha dit que estan a l’espera que el CatSalut els indiqui quantes unitats han de produir per abastir els centres sanitaris.

La notícia arriba després que dilluns l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) donés el vist i plau al projecte. L’empresa ja ha començat a fabricar les primeres unitats a través d’un acord amb la companyia MAM de Santa Perpètua de Mogoda. GPAInnova calcula que inicialment es fabricaran 100 unitats diàries i entre 700 i 1.000 setmanals quan la producció estigui plenament industrialitzada.

El CEO de GPAInnova, Pau Sarsanedas, ha explicat que aquest dimarts ja s’ha posat en marxa la primera línia de muntatge del nou dispositiu de ventilació Respira a la planta que MAM té a Santa Perpètua de Mogoda. Tot i que inicialment la previsió és produir un centenar d’aparells diaris, Sarsanedas assegura que tenen capacitat per anar-se adaptant a l’increment de demanda progressiu que esperen. “Podrem fer-ne prop de 300 diàries i entre 700 i mil setmanals quan la producció funcioni a ple rendiment”, comenta.

El CEO de la companyia assegura que estan rebent comandes de tot el món, però adverteix que la seva voluntat és prioritzar les que arriben de Catalunya. “Aquesta mateixa tarda Salut farà una comunicació a tots els centres que vulguin adherir-se a l’assaig clínic que s’està fent a Can Ruti i a l’Hospital Clínic”, ha detallat. Per aquest motiu, ha indicat que estan a l’espera de saber quantes unitats cal fabricar per a cada hospital.

Així mateix, ha assegurat que també estan esperant que Salut doni llum verda a les noves comandes perquè el Ministeri d’Industria els ha demanat ordres reals de la màquina per poder aprovar el crèdit ICO que ha de finançar el projecte i que contempla la producció de 10.000 unitats.

La companyia també s’ha reunit amb els responsables de Sanitat del govern de Pedro Sánchez. “Ens han transmès que aquesta màquina és la més adient per als hospitals espanyols, així que també esperem una comanda del govern de l’Estat en breu”, apunta.

El dispositiu Respira automatitza els dispositius de reanimació manual (BVM o AMBU), presents actualment de manera generalitzada en els centres sanitaris, i permet assistir de manera mecànica al pacient. Té unes prestacions que permeten monitoritzar en temps real les variables dels pacients de forma personalitzada i controlar-los de forma remota per facilitar la seva gestió als hospitals. Incorpora l’electrònica necessària per controlar de forma remota variables com la freqüència i el volum d’aire i oxigen aportats al malalt, que proporciona Siemens, i un aparell d’impulsió de precisió fabricat per SMC.

