Jose Manzanera: “El més important és estar preparats”

El director esportiu del Centre d’Esports Sabadell, Jose Manzanera, analitza l’actual situació d’aturada i com pot afectar la seva feina. Tot i tenir la seva família a Paterna (València), ha preferit viure el confinament a Sabadell. Per una qüestió de seguretat i també de coherència professional, per donar exemple davant el col·lectiu de professionals del club, començant pels jugadors. Amb ells manté un contacte constant per conèixer la seva situació.

S’està fent difícil en una persona activa i acostumada a practicar ‘running’ com vostè? En el meu cas, sortir a córrer, més enllà d’alleugerir l’estrès, era una manera de cremar energia. Soc una persona nerviosa i m’ajudava molt. Ara intento complir una rutina, com llevar-me aviat i mantenir sempre la motivació perquè el dia sigui productiu. Faig exercici i meditació i intento desconnectar una mica reforçant altres coses com l’anglès o la lectura.

Sense entrenaments ni lliga, veu més partits i jugadors que mai? El que veig són més opcions de jugadors per tenir controlats. Fins ara, durant tres mesos es tractava d’empatxar-te de partits en general. Veure i recopilar informació. Ara et pots fixar en un jugador per analitzar el perfil i les seves característiques amb més profunditat. Tens temps per contrastar informació i dades. També es fan moltes més trucades telefòniques.

Li canviarà molt la planificació pensant que l’estiu potser es jugarà i no hi haurà mercat? Primer de tot, vull deixar clar que estem patint una pandèmia que afecta la salut de les persones i solucionar això és la gran prioritat. Si parlem de planificació, penso que l’any passat el Sabadell estava ara mateix en una incertesa absoluta perquè no sabíem si jugaria a Segona B o Tercera Divisió. Fins i tot estava en perill el club. Ara, en canvi, gaudim d’una estabilitat i això permet analitzar la situació actual amb més calma. Hem de viure el dia a dia i recopilar la màxima informació possible.

Un dia vostè va dir en una entrevista que es considerava gairebé com un pare per als jugadors. Ara li toca exercir aquesta figura més que mai, oi? Penso que és una de les meves obligacions. És molt important saber com es troben. Alguns tenen les seves famílies molt lluny i això es fa difícil. Parlo amb tots sovint i estic molt content de la seva resposta i també del cos tècnic. Estem treballant per mantenir la força i motivació intacta fent videotrucades per grups o col·lectives com aquesta setmana. Tenim uns jugadors que són animals competitius i també excel·lents persones.

Es parla molt de dates per reprendre la competició en l’àmbit professional. Com ho veu per a la Segona B? No puc invertir temps en una cosa que no puc controlar. L’únic que puc dir és que el més important és estar preparats per afrontar l’escenari que sigui de la millor manera possible.

Seria injust declarar nul·la la lliga després de la gran campanya que està fent el Sabadell? Prefereixo no pensar en les diferents opcions que surten als mitjans. El primer de tot és gaudir de salut i quan se sàpiga una cosa concreta, ens hi adaptarem.

A manca de 10 jornades, l’equip es troba en zona de ‘play-off’ i a un punt del líder. Com qualificaria la temporada fins ara? Diria que està sent molt bona. Som exigents i ens agradaria aconseguir el màxim. Hem de mantenir la filosofia del dia a dia que ens ha anat molt bé. L’estiu passat sabíem el que volíem i això en el futbol és molt important. Ara l’únic objectiu és estar ben preparats per quan arribi el moment de tornar.

