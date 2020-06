“Sense llum i sense respostes”

El D.S., ara més que mai, està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Juan, veí de Can Rull, ens escriu per solucionar un problema amb el subministrament al seu carrer.

P:És veí del carrer de Gustavo Adolfo Béquer, del barri de Can Rull, que durant pràcticament onze hores s’ha quedat sense llum. Segons Moreno, no ha estat l’únic carrer del barri afectat, n’hi havia d’altres. De fet, assegura que a un mateix carrer hi havia una vorera enllumenada i l’altra no. I que hi havia una família que no podia sortir al seu balcó perquè les persianes funcionen de forma elèctrica. L’incident va tenir lloc la matinada de dijous a les 5 h, i va agafar tothom d’imprevist. “Hi ha gent que encara teletreballa i necessita connexió a Internet. D’altres carreguem el mòbil. I n’hi ha que no en tenen i necessiten trucar a través del telèfon fix”, explica.

El veí lamenta que ha tingut “molts problemes” per contactar amb la companyia subministradora. “Trucava i em derivaven a un correu electrònic”, explica Moreno. També assegura que va contactar amb la Policia Municipal per trobar alguna solució i es va passar tot el matí trucant al 010, el telèfon d’informació, atenció i gestió ciutadana de Sabadell, però no va rebre cap resposta. Així, va decidir contactar amb aquest diari per denunciar la situació i buscar-hi una solució.

R:El D.S. va contactar amb la companyia elèctrica. Els tècnics de l’empresa van detectar el focus del problema que havia deixat sense llum una part del barri. Unes hores més tard, hi donaven solució. La caiguda del subministrament elèctric havia estat causada per una avaria al centre de transformació de l’entorn de la plaça de Ròmul, del barri de Can Rull, un desajust que l’empresa va resoldre poques hores després. En concret, a les 16 h el servei ja s’oferia amb normalitat.

Segons fonts de l’empresa, es tracta d’una avaria convencional, però indiquen que havia implicat més hores de treball que en altres casos per la tipologia de fallada tècnica. En tot cas, les mateixes fonts recorden que hi ha un telèfon disponible que centralitza les avaries a Catalunya, i que està obert les 24 hores del dia: el 800 760 706.

