Enxampen un conductor quadruplicant la taxa d’alcoholèmia

La Policia Municipal va enxampar un conductor que quadruplicava la taxa màxima d’alcoholèmia permesa. Els fets van passar a les 1.54 h de dimarts, a l’avinguda Francesc Macià, just a la confluència amb la plaça Catalunya.

Una unitat de la Policia Municipal va aturar el conductor d’una motocicleta que circulava per la via pública, un home de 25 anys. En realitzar-li la prova d’alcoholèmia, va donar positiu amb 1,03 mg/l, quan la taxa màxima permesa reglamentàriament per aquest conductor és de 0,25 mg/l.

Davant la taxa obtinguda, els policies actuants van instruir les corresponents diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor sota els efectes de begudes alcohòliques. A més, van immobilitzar la motocicleta davant la impossibilitat que una segona persona conductora se’n pogués fer càrrec del vehicle.

