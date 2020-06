L’Ajuntament preveu reallotjar els sense sostre de l’alberg temporal quan tanqui

L’Ajuntament de Sabadell preveu reallotjar els sense sostre que es troben en l’alberg temporal habilitat per l’estat d’alarma a la ciutat. En algun cas es destinaran a un habitatge d’una entitat, mentre que el consistori assumirà la despesa de la resta.

Es tracta d’un alberg temporal que va entrar en funcionament el 31 de març, un cop imposat l’estat d’alarma i l’obligatorietat de seguir estricament un confinament. Durant aquest temps s’ha ubicat en dos equipaments diferents.

“S’havia activat durant l’estat d’alarma, i no tindrà continuïtat més enllà del 30 de juny, i encara que aquesta situació ja ha acabat ho allargarem fins a finals de mes”, explica el regidor d’Habitatge i Acció Social i portaveu del Govern, Eloi Cortés. De les persones que hi havia allotjades, part d’elles han sortit voluntàriament, d’altres han tornat al seu país d’origen i d’altres encara hi romanen.

Per aquest motiu, s’ha optat per trobar una solució per donar continuïtat a aquesta iniciativa, que implica fer un acompanyament i que es puguin traslladar a habitacions de lloguer. “La integració social feta a l’alberg ha donat bons resultats”, apunta Cortés.

En aquest sentit, apunta que la possibilitat d’ubicar aquestes persones en fàbriques que actualment es troben sense activitat a la ciutat és complicat perquè es tracta de “dispositius que no són fàcils d’organitzar”.

